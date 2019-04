Dezvăluire bombă la Puterea Dragostei! Alex a recunoscut de ce s-a despărțit de Bianca: ”Am fost un naiv!”

Alex Bobicioiu de la Puterea Dragostei s-a despărțit de Bianca rapid și acest lucru chiar i-a lăsat un gust amar după ce a părăsit casa dragostei.

Alexandru Bobicioiu și Bianca au format un cuplu frumos la Puterea Dragostei. Din păcate, după două săptămâni în care au avut sentimente intense unul pentru celălalt, totul s-a rupt brusc.

”S-a terminat povestea! Așa a fost să fie! Nu mai suntem împreună. Am stat apropiați cât am fost în casă. După ce am ieșit, ne-am dat seama că nu ne mai înțelegem și am luat hotărârea de a rămâne doar prieteni. Ea a decis! Atunci am realizat cu adevărat ce s-a întâmplat în emisiune. Am văzut că nu a ținut la mine, că i s-au dus imediat sentimentele. Poate e influențată de alții, poate nu…. Cert este că Bianca e o persoană bună, dar s-a dus iubirea ei pentru mine. Nici măcar nu pot să o judec, în condițiile în care i s-au și aprins călcâiele pentru un alt bărbat”, a spus fostul concurent pentru wowbiz.ro!

La scurt timp după ce tânărul a fost eliminat din show, Bianca s-a reorientat amoros și i-a spus bărbatului telefonic acest lucru. De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, Alex a spus cu exactitate cum s-a produs separarea neașteptată, cel puțin din partea lui.

”Îmi era drag de ea, simțeam nevoia să o văd, să stau cu ea, să o sărut. Însă, am fost un naiv! Imediat, am realizat situația! Eu nu mai contam dacă nu mai eram în show! Mi-a zis clar la telefon că iubirea există doar acolo. S-a separat de mine la cinci zile după eliminare! De aceea, atunci când am închis mobilul, am hotărât că nu mai trebuie să vorbim deloc, fiecare trebuie să o ia pe propriul drum”, a conchis Alex pentru wowbiz.ro!