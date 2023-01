Dezvăluire dureroasă făcută de Vica Blochina despre fiul său la Survivor România 2023. De ce nu mai vorbește acesta cu ea

Prima ediție Survivor România 2023 scoate la iveală noi detalii despre viața Vicăi Blochina. „Faimoșii” și ”Războinicii” s-au luptat pentru imunitate, luptă care s-a lăsat cu un eșec din partea ”Faimoșilor”.

Și-a dorit mai mult ca orice să participe la Survivor România, însă costul plătit pentru a ajunge în Republica Dominicană a fost unul mare. În prima probă a competiției, vedeta a dat tot ceea ce a avut mai bun și a adus un punct echipei ”Faimoșilor”.

În cadrul testimonialelor, vizibil copleșită de emoții și cu gândul acasă, Vica a dezvăluit că fiul ei nu mai vorbește cu ea, iar motivul pare să fie chiar participarea la ”Survivor România 2023”.

”Fiul meu nici nu mai vorbește cu mine. Mi-a spus că dacă vin aici nu o sa mai vorbim. În timpul probei, când am văzut că mai am de dărâmat un triunghi, m-am gândit că trebuie să aduc acest punct pentru fiul meu. Și am făcut-o. O să fie tare mândru de mine. O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina: ”Plec pe bani mulți”

Vica Blochina a accepetat provocarea de a participa la ”Survivor România 2023”, însă nu oricum. Fosta balerină este plătită regește, iar banii au fost printre principalele motive pentru care a plecat în Republica Dominicană.

„Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri.

Balaurii o să iasă, știu lucrul acesta. O să mă cunoască lumea, mă cunosc în situații critice, probabil cu balauri mai mari la un moment dat. Sper să mă mențin civilizată. Știu ce se întâmplă când supraviețuiești, e greu”, a spus Vica Blochina în emisiunea La Măruță.