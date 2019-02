Dezvăluirea făcută de Iulia Vântur după ce s-a mutat în India. Va avea un copil cu Salman Khan?

Iulia Vântur petrece aproape tot timpul în India, de șase ani încoace, de când se spune că are o relație cu actorul Salman Khan. Frumoasa blondină s-a lansat, în acest timp, în muzică, dar și în cinematografie.

„Sunt 6 ani de când am început să călătoresc în India, însă pot spune că acum 2 ani m-am stabilit acolo. E o provocare pentru mine, ceva nou, pentru că am ieșit din zona mea de confort. Însă doar așa înveți mai mult despre tine, așa crești, ieșind din zona de confort. Aici nu ai familia, prietenii din România, oamenii nu știu nimic despre tine, așa că ești nevoit s-o iei de la zero. Am muncit mult aici și am avut norocul să am lângă mine oameni care să mă ajute să ajung unde sunt acum”, spunea Iulia Vântur.

Potrivit India Today, Iulia Vântur simte că a ajuns la apogeul carierei și dorește să-și întemeieze o familie. „Am făcut foarte multe pentru carieră și nu mai am mari aspirații acum , dar mi-ar plăcea să continui să fac lucruri bune. Acum îmi doresc o familie și mi-ar plăcea să-mi fac una”, a spus ea într-un interviu. Să fie vorba de Salman Khan și apoi de un copil, pe care Iulia Vântur și-l dorește?

Iulia Vântur și Salman Khan

Ea nu a confirmat nicodată relația cu actorul indian, dar cei doi au fost surprinși de nenumărate ori împreună, la diferite evenimente.

„Uite, să-ți spun un lucru! La Bollywood, oamenii nu vorbesc niciodată despre relațiile lor. Există o anumită decență și din partea publicului din acest punct de vedere. Eu nu pot decât să respect lucrul ăsta, pentru că relațiile trebuie să rămână personale. Sigur că și aici curiozitatea este mare, de exemplu dacă treci printr-un aeroport e aproape imposibil să nu te fotografieze cineva. Și în presă mai apar articole legate de relații și alte lucruri personale, însă starurile nu vorbesc niciodată despre acestea”, a spus Iulia. Fusese întrebată despre relația cu Salman Khan, iar răspunsul nu a fost deloc unul exact.