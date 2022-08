Dezvăluiri cutremurătoare! Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor despre alte două fete răpite, violate și arse. „Oasele sunt la groapa de gunoi”

Dezvăluiri cutremurătoare! Gheorghe Dincă le-a povestit anchetatorilor despre alte două fete care ar fi fost răpite, violate, ucise și arse. Dublul asasinat ar fi fost comis de un presupus traficant de persoane, care ar fi comis faptele împreună cu un grup de prieteni.

Gheorghe Dincă a fost arestat în iulie 2019, fiind acuzat că a răpit-o pe Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a sechestrat-o în casa lui din Caracal, unde ar fi violat-o și ar fi ucis-o. Cu toate că fata a reușit, la un moment dat, să sune disperată la 112, autoritățile au intervenit abia 19 ore mai târziu, timp suficient pentru cel poreclit și „monstrul de la Caracal” să-i topească trupul într-un butoi din tablă.

Ulterior, bărbatul a fost acuzat că ar fi procedat în același mod și cu Luiza Melencu, o fată de 18 ani, care figura ca dispărută din aprilie 2019.

Inițial, Gheorghe Dincă a fost încarcerat în arestul IPJ Olt, însă, la scurt timp, a fost transferat în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost închis singur, într-o celulă fără televizor, pentru a nu avea acces la informațiile care se vehiculau pe toate posturile de știri.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, la scurt timp după ce a ajuns la București, Gheorghe Dincă ar fi spus că vrea să facă un denunț, care să-i folosească în vederea obținerii unei pedepse mai mici.

Cele două victime din declarațiile lui Dincă, de negăsit

Bărbatul ar fi afirmat că are cunoștință despre faptul că, în anul 2005, două fete minore, provenite din familii defavorizate care locuiesc undeva la marginea orașului Craiova, ar fi fost răpite de un anume Ștefan, care le-ar fi violat, împreună cu mai mulți prieteni.

După consumarea presupusului viol, fetele ar fi fost omorâte, iar trupurile lor ar fi fost incinerate la o groapă de gunoi, potrivit declarațiilor lui Dincă.

Împreună cu procurorii, judiciariștii Poliției Române ar fi luat în serios declarațiile suspectului și au demarat o investigație. În acest sens, au fost verificate bazele de date cu persoane dispărute, anchetatorii au mers în zona în care acestea ar fi stat și au stat de vorbă cu localnicii, iar din toate aceste verificări a rezultat că victimele menționate de Dincă nu au existat, în realitate, niciodată.

Gheorghe Dincă a vorbit despre fetele care ar fi dispărut la Craiova, din 2005, inclusiv într-un interviu acordat pentru Gândul. Atunci, bărbatul a povestit că a fost audiat în legătură cu dispariția, la Craiova, a două tinere și că ar fi constatat la acea vreme că autoritățile încearcă să-l acuze de „toate crimele fără autor cunoscut”.

Dincă a mai menționat în interviu că, la momentul respectiv, era plecat în Italia, unde muncea în baza unui contract pe perioadă determinată.

Tribunalul Olt ar fi trebuit să dea sentința în cazul lui Dincă în data de 12 august, acesta fiind acuzat de două fapte de omor, viol și profanare de cadavre. Decizia a fost amanată, însă, pentru data de 9 septembrie din cauza faptului că magistratul care a judecat cauza a intrat în concediu de odihnă. Acesta și-ar putea prelungi, însă, concediul, din cauza unor probleme de sănătate.

Gheorghe Dincă, declarații tulburătoare: ”Tot ce s-a întâmplat este un viol”

În urmă cu ceva vreme, Dincă declara că a siluit-o pe Alexandra Măceșanu. De asemenea, bărbatul susține că cele două fete se află în Turcia, unde ar fi obligate să se prostitueze.

”Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de persoane, de două violuri. Din tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat este un viol. Pentru că persoana respectivă, care i-am plătit… pe Alexandra. Este adevărat. Pentru că m-a scos din minți și n-a vrut nici să restituie banii și nici să presteze… treaba a degenerat și atunci am luat-o cu forța. Recunosc, și indiferent ce ar fi, asta așa s-a întâmplat, înțelegeți?”, a spus Gheorghe Dincă.

”Plecate în Turcia, duse de cineva, luate cu forța amândouă. Treaba, totul este mai detaliat și trebuie povestit în amănunt ca să aibă înțeles și să se vadă cum s-a petrecut, nu așa. Acest Buță Ștefan care le-a răpit de la mine (n.r. cel care le-ar fi dus în Turcia să se prostitueze). Un tip din București. Am fost bătut și am fost neboit să iau asupra mea și am acceptat… mi-au zis… câte persoane ai omorât? Numai astea două? Și în timpul bătăii am zis nu două, două sunt îngropate de mine în curte. După aceea s-a declanșat nebunia să caute cu escavatorul și nu s-a găsit niciun os uman. Credeți-mă, alea sunt făcături”, a continuat bărbatul.

În plus, Gheorghe Dincă susține că declarațiile pe care le-a dat în anul 2019 au fost sub semnul unei presupuse torturi.

”Probele adevărate, care sunt științifice, susținute de oamenii de știință, îi contrazic pe anchetatori. Eu sunt băgat în pușcărie, reținut pe baza unor suspiciuni rezonabile și în baza acelor declarații date sub tortură. Maltratat, torturat, bătut, 2 ore și 45, ars cu bricheta la partea din spate la pulpe, strâns cu patentul… au sărit cu picioarele pe mine”, a mai declarat Gheorghe Dincă pentru Gândul.ro.

