Dezvăluiri despre partaj! Cu câți bani rămâne Anamaria Prodan după divorțul de Reghe: „Îi las lui tot”

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează după 15 ani de căsătorie. Actualul antrenor al Universității Craiova a confirmat pentru CANCAN.RO, în urmă cu doar o zi, faptul că a depus deja actele pentru a se separa de impresară. Iar, acum, toată lumea se întreabă cum se va împărți averea celor doi.

Sexy-impresara este considerată una dintre cele mai bogate femei din România, reușind să strângă alături de soțul ei, sume consistente. Unele informații plasează cuplul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf – prin primii 100 cei mai bogați oameni din țară, discutându-se despre multe milioane de euro.

Potrivit impresarei, averea este estimată între 50 și 100 de milioane de euro. Nu este vorba despre bani lichizi, ci despre tablouri, obiecte de artă și active la diverse afaceri: ”Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, dezvăluia Anamaria Prodan.

Cuplul Reghecampf – Prodan deține 11 case

Impresara are o colecție impresionantă de ceasuri și bijuterii de lux, pe lângă casele pe care le deține. Cuplul Reghecampf – Prodan are apartamente de lux în America, o astfel de locuință de lux aflându-se chiar în Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o. Aceasta ar fi una dintre cele 11 case deținute de soții Reghecampf. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, PRIMELE REACȚII DUPĂ CE LAURENȚIU REGHECAMPF A ANUNȚAT CĂ A DEPUS ACTELE DE DIVORȚ. „NU AM ȘTIUT CARE ESTE ADEVĂRUL…”)

În luna iunie a acestui an, după ce s-a zvonit din nou că ar divorța, Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri despre partaj. A mărturisit atunci că Laurențiu Reghecampf nu ar lăsa-o niciodată pe străzi.

”Nu am făcut partajul nici prima dată când am divorțat. Nu mă interesează. Credeți că Reghecampf ne-ar lăsa vreodată pe străzi? Reghecampf este fără pereche. Bine că au de cine să vorbească și ce subiecte să aibă. Eu nu am nevoie de niciun bărbat să îmi facă avere. Eu mi-am făcut singură. O să-i las lui toată averea. Mi-am învățat fetele să nu depindă niciodată de un bărbat. Niciuna nu ar trage cu dinții de vreun bărbat”, a spus Anamaria Prodan pentru ProSport LIVE.