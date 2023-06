Dezvăluiri dramatice făcute de Dana Nălbaru despre boala teribilă de care suferă soțul său: „Într-o noapte a făcut o criză și nu mă recunoștea”

Dana Nălbaru, a decis să dispară din lumina reflectoarelor, a renunțat la muzică și film, iar acum se dedică în totalitate familie. În urmă cu ceva timp, artista făcea dezvăluiri despre boala de care suferă soțul ei, Dragoș Bucur, juratul de la Românii au talent, dar și despre un moment dificil, atunci când partenerul ei a suferit o criză.

In urmă cu ceva timp, pe blog-ul său personal, Dana Nălbaru a vorbit despre un subiect sensibil, boala soțului ei, Dragoș Bucur. În anul 2002, juratul de la Românii au talent a fost diagnosticat cu diabet, veste ce avea să îi schimbe viața la 180 de grade. Deși nu este o afecțiune cu care e trăiește ușor, actorul a privit partea bună a lucrurilor, s-a autoeducat și și-a schimbat radical stilul de viață.

Dana Nălbaru a fost mai sinceră ca niciodată și a mărturisit cum arată viața ”alături” de diabetul soțului ei. Recunoaște că nu avea idee despre cum se manifestă această boală, însă, cu timpul, a învățat tot ceea ce trebuia să știe despre diabet, ba mai mult de atât, acele, insulina, testele și senzorii fac parte din viața ei.

”La început nu aveam nici cea mai mică idee despre ce înseamnă hipo și hiper. Vedeam că se testează des, că își face insulina, că își cântărește mâncarea (a avut o perioadă în care mergea cu cântarul în geantă la restaurant) dar, cu timpul, am învățat cam tot ce e important să știu despre diabet. Azi acele, insulina, testele, senzorii, pompa fac parte din viața mea. Pare ciudat, dar îmi explică despre cum l-a organizat, cum l-a educat și, mai ales, despre cum l-a învățat să înțeleagă cu adevărat care sunt marile valori ale vieții. Și eu am învățat de la el.

Pentru cei/cele care nu știu trebuie să spun, înca de la început, ca am acasă un diabetic. Așa l-am luat, așa m-am îndrăgostit de el, așa m-a cucerit. Despre Dragoș e vorba și o să vă spun câteva cuvinte despre viața mea alături de diabetul său. Știti, noi doi (eu și diabetul lui Dragoș) ne-am cam împrietenit. A fost dragoste la prima vedere pentru că a venit la pachet cu proprietarul. Desi are perioade extrem de solicitante din punct de vedere profesional și asta îi afectează glicemiile pe o perioada mai lungă de timp, desi ma ingrijorez pentru fiecare noapte pierduta la câte-o filmare, desi îl văd uneori confuz de la hipo sau nervos de la hiper, el e aproape tot timpul “treaz”…inauntrul sau stie foarte bine ce are de facut de fiecare data si face. Face așa de bine si de discret (are grija de el) incat reuseste sa ne fereasca pe noi (pe mine si pe copii) de diabet. Nu se plânge niciodată, nu spune niciodata “nu pot” atunci când am nevoie de ajutor (si poate nu tot timpul se simte bine), nu e mofturos sau pretențios, ba e chiar vesel și mereu gata să găsească o soluție”, scrie artista pe blog-ul personal.

Dana Nălbaru: ”M-am panicat și am așteptat să-și revină”

Firescul cu care se raportează la problemele zilnice este una dintre lecțiile cele mai importante pe care le-a învățat de la soțul ei. Totodată, au existat și momente în care s-a simțit copleșită. Dana Nălbaru își amintește una dintre situațiile în care s-a speriat îngrozitor după ce Dragoș Bucur a făcut o criză de hipoglicemie.

”O singură dată s-a enervat tare. Când și-a uitat borsetă cu teste și insulina la hotel, în Paris. Iar eu, o singură dată m-am speriat îngrozitor. Într-o noapte, când a intrat în hipo și i-a luat câteva zeci de secunde bune ca să mă recunoască și să-mi poată spune ceva. M-am panicat, desigur, i-am adus zahăr și am așteptat să își revină. În rest, viața e ca la orice altă familie. Cu hidrați, dulciuri, muncă, vacanțe, copii, prieteni ți muulte vise frumoase de împlinit în viitor”, a mai scris Dana pe blogul personal.