Dezvăluiri incredibile! Cui i-a spus Putin că va folosi armele nucleare

Fostul director pentru Europa și Rusia în Consiliul de Securitate Națională al Statelor Unite ale Americii (SUA), Fiona Hill, a făcut dezvăluiri uluitoare. Potrivit acesteia, Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că va folosi armele nucleare.

Fiona Hill a precizat, în cadrul unui interviu oferit pentru Politico, că liderul de la Kremlin va apela la ajutorul armelor nucleare dacă țara sa va fi amenințată. Vladimir Putin ar fi făcut această dezvăluire în cadrul unei întrevederi cu fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

”Într-una dintre ultimele lor întrevederi la care am participat și eu, Vladimir Putin i-a subliniat lui Donald Trump că Rusia are rachete hipersonice, iar fostul președinte i-a răspuns că și S.U.A vor achiziționa astfel de rachete. Vladimir Putin i-a spus că da, eventual, și SUA va avea astfel de rachete, însă că Rusia este prima care le are. Sunt de părere că fostul președinte nu și-a dat seama la ceea ce se referea cu adevărat Vladimir Putin”, a declarat Fiona Hill.

În cadrul aceluiași interviu, Fiona Hill a fost întrebată dacă chiar crede că liderul de la Kremlin va folosi armele nucleare. Fostul director pentru Europa și Rusia în Consiliul de Securitate Națională al Statelor Unite ale Americii a precizat faptul că Rusia deja a folosit, în anumite aspecte, arme nucleare, referindu-se la otrăvirea lui Alexander Litvinenko cu poloniu radioactiv.

”Dacă cineva crede că Vladimir Putin nu ar folosi ceva ce este neobișnuit și crud, atunci ar trebui să se mai gândească încă o dată. De fiecare dată când te gândești că președintele Rusiei nu ar face așa ceva, de fapt, el chiar ar apela la aceste instrumente și, evident, dorește ca toată lumea să știe acest lucru”, a mai precizat Fiona Hill.