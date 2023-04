Dezvăluiri neașteptate la Chefi la Cuțite! Concurentul Adrian Cristian Meșter a uimit cu povestea sa: „Am lucrat sub acoperire”

În ediția de luni seara, jurații de la Chefi la Cuțite au avut ocazia să afle noi povești de viață. Printre concurenții care au gătit în show-ul culinar se numără și Adrian Cristian Meșter. Criminalistul a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate în emisiunea de la Antena 1. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Adrian Cristian Meșter a uimit cu povestea sa de viață. Concurentul de la Chefi la Cuțite, care este creator de conținut, în prezent, le-a gătit celor trei jurați o rețetă de fajitas. Însă, odată ce a pășit în fața lor, s-a destăinuit. Bărbatul în vârstă de 58 de ani, din Dumbrăvița, este criminalist. A oferit atât juraților, cât și telespectatorilor frânturi de informații din domeniul în care a activat ani la rând.

„Sunt ofițer în rezervă, sunt colonel în rezervă, în criminalistică. Criminalistica m-a educat și m-a făcut om, este o o știință, este biologie, este fizică, este logică, este geometrie, este psihologie, toate la un loc. Criminalistul este primul care intră în câmpul infracțiunii, primul după autorul faptei”, a mărturisit concurentul.

Adrian Cristian Meșter, concurentul de la Antena 1, a lucrat sub acoperire

Profesia și-a făcut-o cu drag și interes. Concurentul de la Chefi la Cuțite a povestit un caz pe care l-a avut. Un autor al unei triple crime a fost găsit după urmele papilare (amprente) pe care le-a lăsat pe un obiect dintr-o încăpere.

„Am avut identificare pe urme papilare de autor de triplu asasinat. L-am găsit după urmele papilare. A făcut o singură greșeală. A mișcat sticla unei vitrine. A căutat ceva într-un dulap, a pus mâna pe o vitrină, i s-a rupt mănușa de cauciuc și am găsit desenul papilar. E adevărat, am stat 48 de ore în câmpul infracțiunii. Responsabilitatea e enormă, dar și bucuria e mare atunci când ai un match de urmă papilară care duce la identificarea autorului”, a spus concurentul Adrian.

A lucrat sub acoperire timp de cinci ani, în România. Însă, concurentul de la Chefi la Cuțite nu poate oferi, momentan, alte informații legate de dosarele la care a lucrat.

„Am avut și o perioadă în care am lucrat sub acoperire, de cinci ani. Nu vreau să vorbesc despre această perioadă. Pot spune doar că oponentul meu era înarmat și că avea și pregătirea necesară. S-a întâmplat în România. Este o o perioadă în care am lucrat la Direcția Generală Anticorupție, la dosare de răsunet, dar momentan nu pot să vorbesc mai mult”, a mai povestit concurentul.

Adrian Cristian Meșter merge mai departe în competiția culinară, după ce a primit două cuțite din partea juraților.

