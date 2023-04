Se știe câștigătorul Chefi la cuțite 2023? Fanii emisiunii de la Antena 1 au anunțat deja cine va lua marele premiu al actualei ediții

Laurențiu Neamțu a primit cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu! Este concurentul care i-a uimit pe jurații emisiunii, după ce a gătit un preparat delicios: mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate și învelit în prosciutto.

Laurențiu Neamțu are 35 de ani, este din Brașov și se poate lăuda cu o lungă carieră în bucătărie. A străbătut țări și mări, a gătit pentru celebrități internaționale, precum Justin Bieber sau Celine Dion, iar acum i-a lăsat mască pe Dumitrescu, Scărlătescu și pe Bontea. În timp ce gătea un preparat special și delicios, Laurențiu a povestit detalii importante din viața lui. Gătește de la o vârstă fragedă, iar la 12 ani îl ajuta pe tatăl său, de meserie bucătar, la prepararea unor mâncăruri sofisticate. I-a devenit ajutor în bucătărie și așa a învățat treptat cum se face treaba.

„M-am uitat la televizor și îmi place foarte mult emisiunea Chefi la cuțite. Această emisiune a schimbat multe mentalități. Sper să iau două cuțite, să trec mai departe. Când am văzut că farfuriile pleacă spre chefi am început să am niște emoții inimaginabile”, a spus el în cadrul competiției Chefi la Cuțite.

Când cei trei jurați au degustat din preparatul lui Laurențiu, imediat au realizat că este vorba despre cineva experimentat. După ce ușile s-au deschis larg, iar concurentul a pășit în fața juriului, Dumitrescu l-a întrebat: „De unde vii, din Franța?”.

„Nu vin din Franța, vin din Brașov. Sunt întors în România din 2019. În mare parte am lucrat în străinătate, 14 ani, ca bucătar. La 19 ani am plecat din România și am lucrat 4 ani în Cipru, la 23 de ani am lucrat în Statele Unite, 8 ani am locuit acolo și am lucrat ca bucătar. Am plecat cu o firmă din Brașov și am ajuns la un country club din Florida. Am ajuns la poziția de sous chef. Un membership era 160.000 de dolari, doar ca să intri în club”, a dezvăluit Laurențiu.

Laurențiu Neamțu a gătit pentru celebrități

Concurentul le-a povestit chefilor că a gătit pentru personalități precum Justin Bieber, Michael Jordan sau Celin Dion. A lucrat în bucătării mari din SUA, Anglia sau Cipru.

„Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin. Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1800-1900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă lângă părinții mei”, a mai spus Laurențiu, în timpul emisiunii de la Antena 1.

Florin Dumitrescu a ținut să-l felicite pentru că a reușit să gătească în doar o oră, un preparat atât de bun. I-a dat pe loc cuțitul de aur. „Sunt fascinat că ai reușit să faci o astfel de farfurie într-o singură oră”, l-a lăudat Florin la final.

„Felicitări, adu-ți aminte toate minuturile pe care le-ai învățat de făcut la country club, la Robuchon și la toate astea, să putem să câștigăm și noi sezonul ăsta”, i-a mai zis Dumitrescu.

După ce concurentul a părăsit platoul, cei trei jurați au avut o discuție. „Ce-am prins, am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent pe baza CV-ului din istoria Chefi la cuțite. Și e al meu”, a mai zis Florin Dumitrescu.

„Eu cred că e cel mai bun cuțit de aur de până acum. Ca experiență e top!”, a continuat Scărlătescu. Bontea a spus și el: „Pare că e un cuțit de aur puternic”.

Fanii Chefi la Cuțite sunt în extaz

Fanii emisiunii de la Antena 1 sunt foarte siguri că cel care merită marele premiu este nimeni altul decât Laurențiu Neamțu. Internauții l-au asaltat cu mesaje frumoase și au ținut să-i laude prestația.

„Felicitări domnule Dumitrescu ! Cu această alegere sper că veți câștiga această ediție!”, a scris cineva.

O altă părere din mediul online a fost „Felicitări Laurențiu!..O să fii câștigătorul acestui sezon!..Chef Florin Dumitrescu e preferatul meu de la prima emisiune!”.

„Felicitări! Câștigătorul sezonului 11”, a spus un internaut sigur pe el. „Cel mai bun!”, a continuat cineva.

„Succes, sper să câștige sezonul ăsta că merită”, este de părere un fan al emisiunii. ”Omul asta joacă în altă ligă. O să ridice mult emisiunea și o să dea clasă tuturor. Inclusiv chefilor”, a mai spus un alt utilizator Facebook.