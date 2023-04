Cine este de fapt Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu. Bărbatul a gătit pentru Celine Dion, Justin Bieber și Michael Jordan

În ediția de seara trecută, Florin Dumitrescu a oferit cuțitul de aur. Chef-ul a fost impresionat de talentul lui Laurențiu Neamțu. Pe lângă preparatul cu care i-a dat gata pe jurați, concurentul i-a uimit și cu povestea lui de viață.

În ediția de miercuri, 19 aprilie, jurații de la Chefi la Cuțite au fost uimiți de Laurențiu Neamțu. Bărbatul este pasionat de bucătărie, iar în urmă cu 17 a decis să plece din România. 14 ani a lucrat în străinătate, acolo unde a reușit să acumuleze multe cunoștințe.

În 2019, concurentul a decis să se reîntoarcă în țară, după ce primul său copil a venit pe lume. Nu regretă decizia și asta pentru că, printre altele, a reușit să petreacă mai mult timp și cu părinții săi.

”Am plecat cu o firmă din Brașov și am ajuns la un country club din Florida. Am ajuns la poziția de sous chef (…). Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin.

Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1800-1900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă lângă părinții mei”, a spus Laurențiu Neamțu.

Laurențiu Neamțu a primit cuțitul de aur

Dincolo de experiența pe care o are în bucătărie, Florin Dumitrescu a fost impresionat și de preparatul cu care Laurențiu Neamțu s-a prezentat în emisiune. Din acest motiv, chef-ul nu a vrut să îl „piardă”, astfel i-a oferit cuțitul de aur.

Mai mult decât atât, Florin Dumitrescu este sigur că are cel mai puternic concurent din istoria show-ului culinar.

”Ce-am prins, am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent pe baza CV-ului din istoria Chefi la Cuțite. Și e al meu”, a adăugat chef-ul.