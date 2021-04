Femeia care îi acuză de fapte de violență pe agenții de la Secția 16 din București a povestit prin ce torture a trecut. A făcut-o la Acces Direct, iar declarațiile sunt tulburătoare.

Ruxandra nu a mai suportat să vadă cum polițiștii Secției 16 din București continuă cu abuzurile, mai ales după ce doi tineri ar fi murit în urma violențelor la care au fost supuși de către presupușii oameni ai legii. Tânăra a povestit prin ce clipe de coșmar a trăit în luna septembrie a anului 2019. Iar motivul pentru care ar fi avut parte de un astfel de tratament îi este, încă, necunoscut.

Povestea e așa, spusă chiar de către victima Ruxandra. Se întorcea de la o nuntă, în jurul orei unu, și, chiar în fața blocului ei, a fost legitimată. I-a explicat agentului că nu are actul de identitate la ea, spunându-I că urca în locuință să-l ia. Agentul și-a schimbat, atunci,atitudinea. „Veneam de la o nuntă, am ajuns acasă, am parcat mașina. S-a oprit un echipaj, mi-au cerut să mă legitimez, eu nu aveam buletinul la mine, i-am spus că merg sa îl aduc de sus, apoi s-a năpustit peste mine și mă împingea spre mașina mea. M-a pus pe mașină, i-a cerut cătușele unui coleg, m-au băgat în mașina de Poliție cu mâinile încătușate la spate.

În momentul ăla am crezut că el vrea să mă violeze. Au mai chemat un echipaj de la Rutieră, mi-au făcut testul de alcool. Când a ieșit negativ s-au enervat și mai tare. S-au adunat în jurul meu ca la circ. Mașinile treceau, le făceau semn să continue deplasarea. La un moment dat a oprit cineva și acel agent le-a spus că sunt o drogată. În permanență stătea cineva cu mine, ori un polițist, ori o polițistă. Mă înjurau, mă umileau. I-am întrebat de ce fac asta, mi-au răspuns „pentru că putem”. Apoi am văzut cum îmi scotocesc prin mașină, mi-au deschis toate ușile, torpedoul, capota, portabgajul”, a povestit Ruxandra.

Dezvăluirile femeii care îi acuză pe polițiștii de la Secția 16: ”Am crezut că mă violează”

Replica a venit de la Viorel Constantin Şeicaru, agentul care-l torturase și pe Ionuț Gheorghe, tânărul decedat acum câteva zile. „Ea venea pe contrasens. Am dat drumul lămpilor girofar să o oprim, a băgat mașina pe acolo și a luat-o la fugă de lângă mașină. Am mers, am vrut să o legitimăm. Nu a vrut. Ai procedurile în vigoare care spun că o persoană care refuză să dea relații pentru stabilirea identității sau să se legitimeze cu actul de identitate ca să urmeze niște proceduri de bună voie, trebuie imobilizată.

Nu a vrut să ne dea date, nu a vrut să ne dea nimic. În cele din urmă, am reușit să obținem datele, să verificăm mașina. Mașina nu avea ITP și ea mersese pe contrasens. Am luat măsuri împotriva ei, am ridicat plăcuțele de înmatriculare. Doamna a primit toate sancțiunile din lume pentru comportamentul dânsei. Dacă nu a vrut să ne dea datele, i s-au ridicat: permisul, certificatul de înmatriculare, plăcuțele…Sacțiune destul de mare”, a fost răspunsul agentului.