Povestea șocantă a Elenei. A fost chemată în casa unui politician pentru a-i face curățenie, dar susține că bărbatul a violat-o

La Acces Direct, o femeie a vorbit despre un episod șocant și i-a adus acuzații grave unui politician. Elena Gheorghiță a mărturisit că politicianul cu pricina, consilier local în localitatea în care locuiește aceasta, a chemat-o la el acasă pentru a-i face curățenie, dar a violat-o.

Elena Gheorghiță a venit la Acces Direct pentru a-și spune oful. Femeia susține că un consilier local din localitatea în care locuiește împreună cu soțul său a chemat-o acasă pentru a-i face curățenie.

Cum nu se bucură de o situație materială prea bună, Elena a mers, cu gândul că va face un ban în plus. Numai că acolo, susține femeia, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Elena Gheorghiță a mărturisit la Antena 1 că politicianul căruia îi făcea curățenie în casă a violat-o, iar acum este decisă, cu orice preț, să-și facă dreptate.

”Am fost violată de un consilier de la noi din sat. A închis ușile și a zis că nu mai am scăpare. Am țipat, dar nu s-a auzit. Am încercat să mă ridic, dar m-a împins din nou. Mi-a fost frică lângă acest bărbat. M-a chemat la dânsul acasă să-i fac curat, avea nuntă cu fiică-sa. A încuiat ușile pe la ora 15.00, când trebuia să plec acasă, și m-a violat”, a spus femeia, la Acces Direct.

”I-am spus soțului a doua zi dimineață, că atunci era și el obosit și eu eram muncită. Soțul a sunat la Poliție și a anunțat. Vreau să mi se facă dreptate”, a mai spus femeia. Inclusiv soțul femeii îi ia partea, spunând că vrea să i se facă acesteia dreptate.

”Consilierul local mi-a violat soția, eu îmi doresc să i se facă dreptate soției. Îmi doresc ca acesta să facă pușcărie pentru ceea ce a făcut”, a spus bărbatul.

Politicianul neagă toate acuzațiile

Cum în orice poveste există două variante, politicianul neagă acuzațiile de viol ale femeii și susține că i-a ajutat pe ea și pe soțul acesteia de multe ori.

‘Mi-am făcut milă de ei toată vara trecută și i-am ajutat mereu când au avut nevoie de bani. Aceste acuzații sunt nefondate, mă acuză pe nedrept. În primul rând eu nu servesc alcool”, a spus consilierul la Acces Direct.