Ramona Erturk, mărturii sfâșietoare la Chefi la Cuțite: ”Am fost violată la 6 ani”

Campioana României la fitness a fost prezentă în emisiunea Chefi la Cuțite, iar pe lângă preparatul pe care l-a gătit, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre copilăria ei. Pe când avea doar șase ani, Ramona Erturk a fost victima unui bărbat care a violat-o. Femeia mărturisește că după teroarea prin care a trecut, cei care au fost alături de ea au fost părinții ei.

Concurenta și-a deschis sufletul și a povestit drama prin care a trecut în copilărie. În timp ce se întorcea de la grădiniță, Ramona Erturk a fost urmărită și abordată ulterior de un individ, care era aparent inofensiv. Bărbatul a întrebat-o unde este discoteca satului, iar Ramona, naivă fiind, s-a oferit să-l ducă în locul respectiv. Concurenta susține că bărbatul a lovit-o ore în șir și chiar a trântit-o cu capul de zid.

Înainte de asta, ca orice copil, am încercat să trăiesc cum am știut eu, doar că au fost și evenimente care s-au petrecut. Ce să vă zic? Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la grădiniță, mă duceam acasă. Și când eram în parc îl simțeam în ceafă. Era cineva care mă tot urmărea.

Eu, în mintea mea de copil, nu am dat importanță. La un moment dat m-a abordat, m-a întrebat unde este discoteca din orașul nostru. M-a făcut să îl duc foarte aproape de locul respectiv. Pe faleză, nu era nimeni. Practic am fost bătută câteva ore în șir, m-a trântit cu capul de zid.”, a povestit Ramona Erturk la Chefi la Cuțite.

VEZI ȘI CUM ARĂTA CHEF FLORIN DUMITRESCU ÎN COPILĂRIE. INTERNAUȚILOR NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ. FOTO

Ramona Erturk: ”A fost o tortură și îl rugam cu toată puterea mea să mă lase”

Fără să-i peste că este doar un copil, individuli-a spus să nu le zică nimic părinților săi, după ce a torturat-o în ultimul hal. Conform declarațiilor făcute de Ramona Erturk, acesta nu a plătit niciodată pentru faptele sale.

”A fost o tortură și îl rugam cu toată puterea mea să mă lase. Pur și simplu mi se derula o teroare, efectiv o teroare, simțeam că nu o să mai trec de momentul ăla. Plângeam atât de tare, țin minte că timpul se termina acolo. Am avut niște trăiri greu de digerat pentru un copil. Coșmarul s-a terminat când și-a terminat treaba.

M-a luat de mână, încerca să fie cât mai amabil, ca si când nimic nu s-ar fi întâmplat. Am plâns luni întregi. Psihologii mei erau părinții mei. Toate fetele care trec prin asta au nevoie de așa ceva. Nu a fost închis, se află în libertate. L-am reîntâlnit peste ani de zile, nu a fost ok.”, a mai spus concurenta.

CITEȘTE ȘI GINA PISTOL LE-A PREZENTAT-O FANILOR PE FIICA EI! CUM AU REACȚIONAT INTERNAUȚII CÂND AU VĂZUT FOTOGRAFIA. „AI ADUS SOARELE CU TINE”