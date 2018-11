Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o copilărie nefericită, după cum avea să dezvăluie în urmă cu mai mulți ani, într-un interviu pentru revista Tango. Ea a spus că tatăl ei căzuse în patima băuturii și că era violent.

„Cele mai dureroase momente le-am trăit în copilărie și adolescență. Mama era vânzătoare și tata muncitor necalificat, pe șantier. Stăteam șase inși într-un apartament cu două camere. Mama și-ar fi dat și sufletul din ea pentru noi, dacă ar fi putut. Muncea de dimineața până seara, era extraordinar de harnică si de optimistă. N-aș putea să am aceleași cuvinte de laudă pentru tata", a spus atunci Firea.

”Avea mari probleme cu băutura și, normal, cu serviciul. (…) Bea foarte mult si ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama. Până la urmă, am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Aveam 14 ani”, a mai dezvăluit primarul general al Capitalei.

Salariul pe care-l încasează Gabriela Firea

Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe lună, cu 3.400 de lei mai mare decât în 2016, totalizând un venit de peste 119.000 de lei pe an.

De asemenea, Firea are şase terenuri, cumpărate de ea sau de soţul acesteia, primarul Voluntariului Florentin Pandele, o casă şi un autoturism Mercedes Benz, precum şi bijuterii din aur, simple sau cu metale preţioase şi semipreţioase şi tablouri în valoare totală de 240.000 de euro şi trei conturi în lei, dolari şi euro, la care se adaugă şi un cont deschis în lei pe numele soţului său.

Potrivit declaraţiei de avere a Gabrielei Firea pe anul 2017 publicată pe site-ul Primăriei Capitalei, edilul a avut, anul trecut, un venit de 119.241 de lei, însemnând un salariu de 9.936 de lei pe lună. Comparativ cu anul 2016, când Firea înregistra un venit de 39.251 de lei, adică 6.541 de lei pe lună, salariul primarului general a crescut cu 3.395 de lei.

De asemenea, Gabriela Firea deţine în Voluntari două terenuri forestiere dobândite prin cumpărare succesiune, în suprafaţă de 1.152 de metri pătraţi fiecare. La acestea se adaugă terenurile aflate pe numele soţului său, respectiv un teren intravilan de 1.500 de metri pătraţi şi un teren extravilan de 60.000 de metri pătraţi, ambele în localitatea Sineşti, judeţul Ilfov, dobândite prin moşternire, şi două terenuri intravilane în Petrăchioaia, judeţul Ilfov, de 1.740 de metri pătraţi, respectiv 500 de metri pătraţi, dobândite prin cumpărare.

Pe cel din urmă teren se află construită şi o casă în suprafaţă totală de 240 de metri pătraţi, deţinută împreună cu soţul său. Primarul Capitalei mai are şi au autoturism Mercedez Benz din 2010, precum şi bijuterii din platină, aur alb şi galben, de 14 şi 18 karate, simple sau cu metale preţioase şi semipreţioase şi tablouri în valoare totală de 240.000 de euro, dobândite înainte sau după căsătorie.

Gabriela Firea are deschise trei conturi. Unul deschis în 2003 în care are 18.222 de lei şi două deschise în 2005, unul cu 1.003 dolari şi altul cu 1.003 euro. Un al patrulea cont a fost deschis anul trecut pe numele lui Florentin Pandele, în care are 9.372 de lei. În ceea ce priveşte datoriile, Gabriela Firea mai are de plătit 35.288 de euro dintr-un credit pe 20 de ani de 76.500 de euro, contractat în 2005 înainte de căsătorie.

Primarul Capitalei trebuie să recupereze 69.000 de euro împrumutaţi după căsătorie unor prietene, unele ajunse consilieri personali la PMB.

Conform declaraţiei de interese, Gabriela Firea este asociat la trei firme: Tudor Imob Media SRL, unde are 20 de acţiuni în valoare totală de 200 de lei, Vanem Comerţ şi Servicii SRL, unde deţine şase acţiuni în valoare totală de 120 de lei şi Săptămâna financiară, unde are 100 de acţiuni în valoare totală de 37.500 de lei, potrivit news.ro.