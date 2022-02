Dezvăluirile uluitoare făcute de un martor-cheie în dosarul polițistului care a ucis-o pe Raisa: ” Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă”

Anchetatorii au găsit-o pe femeia care conducea în spatele lui Constantin Popescu, polițistul care a ucis-o pe Raisa pe trecerea de pietoni și a rănit-o pe prietena ei, Marina. Martorul-cheie, însă, a dezvăluit că nu mai există de fapt nicio probă.

În urma lui Constantin Popescu ar fi condus o femeie care avea montată în autoturism o cameră de bord. Avocatul Adrian Cuculis a precizat că respectiva probă video poate fi decisivă în a demonstra vinovăția polițistului.

Martorul-cheie în dosarul agentului de poliție care a ucis-o pe Raisa a dezvăluit, însă, că nu mai are nicio probă de fapt: ”Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu… Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau! (…) Oricum, nu aveam mare lucru. Eu am ajuns la scurt timp după accident. Nu eram chiar în spatele polițistului, așa cum s-a spus. Când am ajuns eu, polițistul vorbea la 112. Mi-a zis să sun și eu la 112. Nu înțeleg de ce, fiindcă el vorbea deja… Mi-a zis să parchez mașina perpendicular, ca să blochez circulația cu mașina mea, să nu vină vreo mașină, dar și să acopăr astfel trupul victimei, ca un paravan, ca să nu se mai uite lumea. (…) Dacă știam că o să ajung martoră în dosar, nu mă mai opream. Am vrut doar să dau o mână de ajutor. De acum, dacă mai văd vreun accident, nu mai opresc, îmi văd de drum, ca să nu ajung iar să dau declarații”,a declarat femeia pentru Spynews.

Marina, fetița rănită, a fost audiată marți

Audierea fetiţei rănite în accident a avut loc marţi, de la ora 10.00, la domiciliul fetiţei, unde s-au deplasat în echipă mixtă poliţişti de poliţie judiciară. Totul a avut loc în prezenţa familiei şi a apărătorilor familiei. În urmă cu puțin timp, audierea s-a încheiat, iar avocatul Adrian Cuculis a făcut primele declarații.

Accidentul s-a petrecut în Sectorul 1. Marina a declarat că au grăbit pasul, în momentul în care au văzut mașina polițistului, care se apropia în viteză, dar credea că va opri la trecerea de pietoni. Însă șoferul nu a frânat, ci le-a lovit în plin, iar potrivit avocatului a apărut și prima minciună în declarațiile făcute de agent. Se pare că acesta nu avea girofarul pornit. (CITEȘTE ȘI: MAMA RAISEI, ÎN CONTINUARE, ÎN STARE DE ȘOC: “NU MAI DORM NOAPTEA. DOAR AȘA SUPRAVIEȚUIESC, ȘTIIND CĂ A FOST CHEMATĂ UNDE TREBUIE”)

”Este clar că audierea urma să fie presărată cu multe lacrimi pentru că așa a și început. Am încercat să nu facem o audiere propriu-zisă, să facem totul foarte relaxat, doar că rememorarea acelor momente și vreau să vă spun că Marina își aduce aminte foarte clar ce s-a întâmplat acolo… Au fost câteva întrebări prin care ea a arătat, mie cel puțin, că ea știe totul absolut perfect, are un film în fața ochilor, știa exact cu ce era îmbrăcată Raisa, știa exact ce purta ea în ziua respectivă, știa și ce aveau în ghiozdan.

Cert este că apare, cel puțin după părerea mea, prima minciună din declarația polițistului și sper să aibă în vedere lucrul acesta. Spunea că rula cu girofarul pornit, avem un martor deja și cel de-al doilea martor, respectiv pe Marina, care spune că a văzut mașina poliției, au apreciat că au suficient timp să treacă, și poate cel mai șocant este că Marina vine și spune astăzi că ”eu speram că va opri la trecerea de pietoni”. Asta a spus Marina. Și spunea foarte clar că a văzut că e o mașină de poliție din depărtare doar că nu avea nicio rampă pornită, deci apare prima minciună din declarația lui.

Cred că e important să vă spun că joi inculpatul, respectiv polițistul Popescu, ar trebui să se prezinte la Brigada Rutieră să vedem dacă va fi de acord cu testul poligraf. Pentru că procurorul a stabilit această zi când i se va aduce la cunoștință că va fi supus acestui test”, a povestit avocatul Adrian Cuculis la Antena 3.