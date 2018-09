Diagnosticat cu o boală incurabilă, Dragoș, un băiat de 10 ani, a avut parte de o surpriză extraordinară

Copilăria unui copil de 10 ani dintr-o localitate din județul Dolj “a fost furată” de o boală incurabilă. Azi însă, băiețelul a avut parte de o surpriză de proporţii, care l-a făcut să uite pentru câteva clipe bune de maladia chinuitoare. El s-a a trezit cu 50 de bolizi la poartă.

Dragoș Condescu, un copil special, talentat, care a cucerit inimile tuturor. “Este pasionat de mașini și auzindu-l în emisiune spunând despre jucăria primită „aceasta este preferata mea” ne-am gândit să îl vizităm și să vadă de aproape Mustang-ul pe care îl strângea la piept. Ne-am bucurat împreună, ne-am urcat în toate și ne-am și plimbat puțin spre bucuria pe care ne-am dorit să i-o creăm în suflețelul său enorm. Dragoș este în același timp un copil încercat de multe probleme medicale pe care niciun copil nu ar trebui să le cunoască vreodată”, au declarat reprezentanţii firmei auto.

“Până la patru ani, Dragoș a fost un copil normal. Într-o zi, am văzut că se clatină pe picioare. L-am dus la medic, l-au supus unor analize, iar diagnosticul a fost crunt: o tumoare rară. Are două intervenții pe creier și 23 de cure de citostatice, iar jumătate din cei zece ani i-a petrecut în spitale” a povestit, în lacrimi, mama lui Dragoș atunci când el și-a prezentat pasiunea pentru teatrul de păpuși în cadrul emisiunii “Next Star”.

Mama lui mai are încă cinci copii acasă și cu siguranță are nevoie de tot sprijinul pe care îl poate primi pentru a-l ajuta pe Dragoș să se facă bine.

“Vizitându-i am aflat că oriunde privești este nevoie de ajutor pentru condiții decente și mai ales pentru o baie adecvată pentru a-i asigura lui Dragoș igiena necesară, pe care el o primește deja în condiții mult mai grele pentru mama sa. Este nevoie de un aragaz, este nevoie de aer condiționat, pentru ca Dragoș nu are voie să stea în căldura prea mare, este nevoie de condiții normale de viață cu care noi, majoritatea, suntem obișnuiți. Bineînțeles, asistența medicală de care are nevoie este continuă și se poate realiza numai cu ajutorul donațiilor financiare pe care le primește. Noi vom fi alături de el, cu tot ceea ce ne sta în putință. Puteți fi și voi și puteți ajuta cu orice posibil. Ne puteți scrie pentru a vă putea direcționa către el”, au mai precizat reprezentaţii firmei auto.