Proaspăt întoarsă din Republica Dominicană, Diana Belbiță a fost invitată în cadrul unei emisiuni tv, unde a vorbit despre experiența Exatlon. Sportiva a reacționat și la spusele Ancăi din echipa „Războinicii”, care a declarat că ar putea să o bată oricând. „Prințesa” s-a amuzat teribil pe seama adversarei ei, dar a avut și o replică dură pentru ea.

Diana Belbiță s-a întors săptămâna trecută în România, după o eliminare șocantă. Sportiva a ieșit din competiție, după ce a primit cele mai puține voturi de la telespectatori.

„Știi că te-a provocat Anca la un meci! A zis că se apucă de antrenament și te-ar bate. Nu e o glumă! Până la urmă i-a venit mintea la cap și s-a răzgândit. Dar a zis că, dacă ar avea două luni de antrenament de lupte în cușcă, așa cum faci tu, te-ar bate”, i-a spus Andreea Mantea Dianei Belbiță.

„Ce sport a făcut Anca?”, a vrut să știe sportiva.

„N-a făcut sport”, i-a răspuns prezentatoarea.

„Ah, deci mergem pe principiul orice mucegai se crede rudă cu penicilina. I-a trecut, asta e bine”, a răspuns Diana Belbița imediat.

Mesajul postat de Diana Belbiță când s-a întors în țară

Diana Belbiță, ultima concurentă care a părăsit Exatlon, a plecat neașteptat din competiție, iar vestea eliminării ei a căzut ca un trăznet pentru toată lumea. Deși toți se așteptau ca Geanina să plece acasă, „prințesa” a fost cea care a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Sportiva s-a declarat revoltată de la momentul eliminării, iar acum, odată ajunsă acasă, ea a scris un mesaj lung prin care a vorbit despre plecarea sa.

„Trei luni și jumătate cu momente memorabile, probe care la prima vedere păreau imposibile, curse cu final de infract și un dor permanent de oameni dragi. M-am simțit vie, am simțit că trăiesc cu adevărat…Am trecut de la extaz la agonie și înapoi, de la un moment la altul. Am învățat că nu depinde de confort, am învățat să mă bucur de lucrurile mici și cât de prețioasă e fiecare secundă. Nu îmi era teamă să dorm pe scândură sau să mănânc puțin. Îmi era teamă doar să nu dezamăgesc. Credeam că sunt dependentă de telefon, dar acesta nu mi-a lipsit niciodată, ci oamenii cu care vorbeam la el au fost cei cărora le-am dus lipsa. Îmi era teamă să nu mă accidentez și să nu mai pot concura la fel, dar au fost și astfel de momente, în care am ignorate durerea și, asumându-mi riscuri, am intrat pe traseu.

Când în sfârșit căderile fizice păreau să rămână în spate și probele cu apa nu mai erau o problemă pentru mine, a venit ziua în care sacrificiile nu au mai contat, iar fortăreața clădită cu muncă și încredere s-a dovedit a fi doar un castel de nisip lovit de val. Astfel, în ziua 105, mi-am luat rămas bun de la cea mai tare experiență”, a scris Diana Belbiță.