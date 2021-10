Diana Dumitrescu, despre rolul de mămică! Vedeta a trecut prim momente dificile. „Mi-a fost foarte greu”

Diana Dumitrescu experimentează de ceva timp rolul de mămică, iar lucrurile nu au fost mereu ușoare. Deși băiețelul ei îi aduce multă bucurie, Diana Dumitrescu a mărturisit că a trecut prin momente grele și a avut episoade în care i se părea imposibil să își asume acest rol.

Diana Dumitrescu este acum o mămică împlinită și fericită, însă lucrurile nu au stat mereu așa. În cadrul unei emisiuni, vedeta a declarat că a avut nevoie de ceva timp până a învățat să fie mama. Aceasta a mărturisit că tranziția de la o viață liberă, fără griji, la una în care trebuia să i se dedice băiețelului ei a fost dificilă.

Însă, Diana Dumitrescu a avut-o alături pe mama sa, care i-a ghidat pașii și a ajutat-o mult să se acomodeze cu noul statut. Deși a trecut prin momente în care a fost la pământ, acum totul este bine și se bucură la maximum de rolul de mămică.

„Mi-a luat ceva timp până să accept să fiu mamă, mi-a fost foarte greu. Tranziția de la o persoană singură, fără responsabilități, fără datorii, la bănci la a fi închisă în casă, să alăptezi un copil din trei în trei ore, cumva trecerea asta nu este ușoară. Am avut momente în care am plâns, m-am pus în genunchi, după perdea și am plâns.

Se adunase stresul, frustrarea, frica, oboseala. Dar mama m-a ajutat foarte mult, nu am simți că am un bebeluș în casă în primele trei luni, dar a plecat exact când el a început să meargă și să tragă de lucruri.”, a declarat Diana Dumitrescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Diana Dumitrescu, despre rolul de mămică

Diana Dumitrescu a mai declarat că pe lângă ajutorul venit din partea mamei sale o altă prezență extrem de importantă și care a ajutat-o constant a fost și soțul ei. Acesta a încurajat-o și a susținut-o la fiecare pas.

„Mă uitam în oglindă și mă gândeam că nu mai scap de burtă pentru că am luat 17 kilograme. Am slăbit repede și am ajuns la 58 de kilograme. Abia când am început să ies din casă în fiecare zi, după un an de zile, am început să-mi revin.

Trebuie să înțeleagă toate femeile că este doar o etapă din viața noastră și că bărbatul are un rol cheie în sănătatea mintală și emoțională a femeii. Soțul meu mi-a spus, indiferent de kilogramele pe care le-am avut, că sunt cea mai frumoasă”, a mai spus Diana Dumitrescu.

