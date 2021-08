Motivul care a determinat-o pe Diana Dumitrescu să se lase de televiziune. Jobul din prezent i-a suprins pe fani

Diana Dumitrescu a simțit nevoia de o schimbare radicală în viața ei și a renunțat la televiziune. Acum, actrița s-a reinventat și vrea să își axeze toată inspirația într-un domeniu total nou. Actrița e acum mamă cu normă întreagă, căci de când a adus pe lume primul său copil a decis să iasă ușor, ușor din lumina reflectoarelor.

Starul din telenovele a vorbit într-un interviu pentru Viva.ro despre motivul real care a făcut-o să nu se mai expună, dar și despre meseria cu care se ocupă în prezent.

Cu toate acestea, Diana a menționat că televiziunea face parte din viața sa într-o oarecare măsură, astfel că dacă va avea ceva interesant de spus la un moment dat va ieși public și va vorbi despre respectivul subiect.

„Nu cred (n.r.- că va renunța la televiziune), pentru că totuși face parte din mine și din stilul meu de viață. Din fericire, din nefericire, nici nu știu cum să mă exprim, sunt o persoană cunoscută. Lumea mă recunoaște pe stradă, sunt o persoană cerută, discutată.

Nu o să zic pas pentru totdeauna, dar până am niște subiecte importante despre care să pot vorbi și nu ce a mâncat copilul la micul dejun, pentru că mie nu mi se pare interesant…

În momentul în care am ceva de spus și am ceva de arătat, ceva interesant, ceva frumos, ceva constructiv, de unde se poate învăța ceva, atunci da, o să apar cu tot dragul și o să mă duc să vorbesc despre lucrurile astea. Atâta timp cât eu stau acasă și mă ocup de copil și cam asta fac, îmi e foarte ciudat să vin și să zic că ieri am făcut mâncare de mazăre”, a spus Diana Dumitrescu.

Și-a urmat o pasiune mai veche

Totodată, Diana a mărturisit că a început să facă demersuri în privința unei pasiuni pe care o avea de ceva timp, astfel că a făcut cursuri de florist.

„Acum sunt super ocupată pentru că îmi dezvolt o nouă afacere – mult spus afacere, este un hobby pe care vreau să îl transform ușor, ușor într-o afacere și sper eu să-mi iasă.

Am făcut niște cursuri de florist și mă joc cu florile foarte mult și îmi place să fac asta, de acolo toată treaba cu business-ul, în sensul că aș vrea să mă apuc de decorat pentru evenimente gen nunți, botezuri sau poate petreceri.

Fac design pentru un restaurant acum, am de lucru exact în zona asta în care îmi place să pun mâna la treabă și sunt foarte fericită că mi-au cumpărat prima mea mașină de șlefuit”, a mai adăugat Diana Dumitrescu.

