Diana Dumitrescu şi-a făcut apariţia, zilele trecute, pe litoral, alături de soţul său şi câţiva prieteni. Vedeta şi-a luat o pauză lungă de la viaţa mondenă, iar acest lucru pare să-şi fi pus amprenta destul de serios pe aspectul său fizic. De când nu a mai aparut pe TV, blondina a „slăbit” pretenţiile de la silueta ei, iar CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate „dovada” faptului că blondina nu mai este atât de atentă la felul în care arată.

Diana Dumitrescu a lipsit o bună perioadă de pe micul ecran, asta după ce a adus pe lume primul său copil. Faptul că nu a mai fost în lumina reflectoarelor a făcut-o pe vedetă să treacă prin câteva schimbări.

Recent, vedeta şi soţul său au fost surprinşi pe litoral, în timp ce se bucurau de „libertate”. După ce s-a întors dintr-o scurtă vacanţă în care a fost prezent şi micuţul cuplului, Diana Dumitrescu a decis că este vremea de relaxare, alături de partenerul său şi câţiva prieteni.

„Ședință” de familie pe plajă

Zis şi făcut! Iar dacă blondina îşi pune în gând ceva, exact aşa se întâmplă. Ajunsă la malul mării, actriţa nu s-a dezlipit pentru câteva ore de şezlong. Soţul său, mult mai activ se pare, nu a ţinut cont de distanţa mare pe care a parcus-o până la apă, însă ce poate fi mai bun decât o baie răcoritoare?

În acest timp, vedeta a încercat să se odihnească pentru câteva minute, însă momentul său de relaxare a fost întrerupt de o prietenă, care a ţinut neapărat să o întrebe ceva. Discuţia între cele două a devenit dintr-o dată serioasă, ba chiar la un moment dat Diana s-a ridicat de pe şezlong, curioasă să afle mai multe amănunte.

Soţul său a revenit alături de gaşcă şi, destul de agitată, blondina „l-a băgat în şedinţă” pe tatăl copilului său, timp în care am putut observa transformarile prin care Diana Dumitrescu a trecut în ultima vreme.

Diana Dumitrescu, burtică „suspectă” pe litoral

Ar putea fi blondina din nou însărcinată? Burtica suspectă cu care şi-a făcut apariţia pe litoral ar putea spune multe. Mai mult decât atât, la un moment dat vedeta începe să se mângâie pe abdomen în timp ce continuă să glumească cu prietenii săi.

În acelaşi timp este posibil ca Diana Dumitrescu să îşi fi neglijat silueta, pentru că a mai trecut printr-o perioadă asemănătorare. În urmă cu câţiva ani, blondina a mai dispărut câteva luni din lumina reflectoarelor, timp în care a luat câteva kilograme în plus.

„Am avut o pauză bine meritată, lungă şi frumoasă, doar pentru mine. Timp în care m-am gândit, am citit, am văzut filme şi am mâncat fără să ţin cont de siluetă.

Am abandonat sportul şi viaţa mondenă, ţinutele chic şi coafurile super-aranjate, am abandonat sala, sportul, până şi banda pe care o am în casă. M-am refugiat în filme, cărţi şi braţele iubitului. Am avut o pauză excelentă, dar femeia activă din mine vrea să iasă iar la suprafaţă, aşa că am luat-o de la capăt“, povestea blondina în urmă cu câţiva ani.

