Diana Dumitrescu a divorțat de Ducu Ion, dar acea perioadă i-a rămas întipărită în minte. A fost un coșmar pentru ea, iar mărturisirea a făcut-o de curând, la un post de televiziune.

Diana Dumitrescu s-a confruntat cu stări depresive când avea 30 de ani, din cauza divorțului. Avea să înceapă terapia în 2012. „Eu am fost norocoasă pentru că nu am ajuns în depresie, dar am trecut printr-un episod depresiv, stări depresive. În mod normal, depresia se poate declanșa până în 24 de la un episod traumatic. La mine a fost la 30, pentru că am divorțat. A fost o etapă foarte grea în viața mea. Foarte multe lucruri s-au întâmplat atunci. Am început să fac terapie din 2012, pentru că semnele unei depresii se vedeau, deși nu le știam, existau și cumva faptul că eu am continuat să fac terapie m-a ajutat să nu ajung acolo”, a spus Diana Dumitrescu. (CITEȘTE ȘI: DIANA DUMITRESCU A FOST ASPRU CRITICATĂ DE INTERNAUȚI! CE JIGNIRI I-AU ADUS URMĂRITORII DIN MEDIUL ONLINE. „EȘTI URÂTĂ, EȘTI BĂTRÂNĂ, DE CE ÎI FACE COPILULUI AȘA”)

Diana Dumitrescu, dezvăluiri tulburătoare de la divorț: ”Nu mă puteam opri din plâns!”

Diana Dumitrescu avea să sufere la un an după divorț. „Episodul a fost foarte greu. În 2013 am divorțat și cel mai greu mi-a fost în 2014, pentru că îți ia ceva timp să te vindeci, să-ți găsești o stabilitate, să-ți găsești drumul în viață. Viața mea s-a schimbat atunci cu totul și a fost un dezechilibru foarte mare pentru mine. Terapia a încercat să mă învețe cum să trăiesc din nou”, a continuat artista. (NU RATA: DIANA DUMITRESCU, CRITICATĂ DE MAI MULTE MĂMICI ÎN MEDIUL VIRTUAL. „EVIT SĂ RĂSPUND LA COMENTARII ŞI MESAJE RĂUTĂCIOASE. BA CHIAR AM BLOCAT UNELE PERSOANE ŞI O VOI FACE TOT MAI DES”)

Care au fost primele simptome resimțite de Diana Dumitrescu? „În primul rând lipsa poftei de viață, să nu-ți mai găsești niciun motiv de a fi fericit, (…) nu mai dormi, ai insomnii, ajungi până la gânduri negre de sincucidere. Când ești în depresie poți să te gândești și la asta. (…) În 2012 eram bine, dar totuși ceva nu era bine. Am început terapia. (…) În 2014 am avut un atac de panică foarte urât. În timpul nopții, m-am trezit plângând, a durat vreo două ore. Nu puteam să mă opresc din plâns, eram singură în casă, nu înțelegeam de ce plâng și mă speriam și mai tare. Mi-am sunat psihoterapeutul și a zis să facem ședințele mai dese pentru că am nevoie. Așa am început o terapie mai intensă”, a mai spus ea.

