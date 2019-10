Diana Dumitrescu, luată prin surprindere: ”Am fost premiată pentru dansurile din noaptea trecută!”

Diana Dumitrescu este o mămică fericită după ce, cu o lună în urmă, a născut un băiețel care îi înfrumusețează fiecare minut din viața ei. A luat și hotărârea de a ”sta de vorbă” cu fanii, de fiecare dată când are ocazia, iar un astfel de moment s-a ivit după ce vedeta a avut parte de o surpriză.

Atunci când micuțul nu are somn, cum se spune, Diana Dumitrescu face tot posibilul ca acesta să se simtă bine și să își consume energia care pare inepuizabilă. Așa se face că Diana a fost nevoită să facă mișcări de dans, sâmbătă noaptea, fiindcă micuțul Carol nu acea somn. Însă frumoasa vedetă a avut parte, ulterior, și de o surpriză din partea partenerului de viață, așa că nu este numai o mămică fericită, ci și femeie… răsfățată.

”Sambata noaptea nu am dormit. Dar nu, n-am fost la club si nici in oras nu am iesit… Dar Carol a avut chef de dans ca sa adoarma… si azi am fost premiata pentru dansurile din noaptea trecuta! Sa aveti o duminica minunata! ❤️❤️❤️”, a scris Diana Dumitrescu în dreptul fotografiei.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au căsătorit anul trecut

Diana Dumitrescu (născută pe data de 30 septembrie 1983 în Constanța) a devenit soția lui Alin Boroi în cadrul unei ceremonii care a avut loc în mare secret anul trecut. Vestea că au făcut nunta a fost dată de actriță pe 16 septembrie 2018. În toamna lui 2017, frumoasa vedetă a povestit în cadrul unui interviu cum a fost cerută în căsătorie: “Am fost cerută în căsătorie în iarnă. A căzut în genunchi şi mi-a zis: vrei să fii soţia mea? Am zis Da. Am fost foarte surprinsă. S-a întâmplat în ajun de Crăciun, când ne dădeam cadourile”.

Citește și: Cum arată Diana Dumitrescu goală! Blonda a pozat fără lenjerie

Diana Dumitrescu se află la a doua căsătorie. În trecut, actrița, care este cunoscută publicului din țara noastră grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul timpului, a fost căsătorită cu Ion Ducu.