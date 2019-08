Diana Dumitrescu, mărturisiri neașteptate înainte să nască: “Nu avem relația perfectă”. Vedeta, surprinsă într-un costum de baie sexy, din două piese

Însărcinată în ultimul trimestru, Diana Dumitrescu, mărturisiri neașteptate înainte să își strângă pentru prima dată fiul în brațe. Actrița a vorbit atât despre minunea pe care o trăiește de când a aflat că va deveni mamă, dar și despre relația pe care o are cu soțul ei, Alin Boroi. Carismatica vedetă le-a dat și un sfat apropiaților, dar și fanilor ei: “Unele lucruri sunt făcute să rămână doar pentru intimitatea familiei. Nu uitați să trăiți în realitate, căci virtual o poate face oricine!”.

Diana Dumitrescu, mărturisiri neașteptate înainte să nască

În vârstă de 35 de ani, Diana Dumitrescu va deveni luna viitoare mămică și… cum mai sunt câteva zile bune până la întâlnirea importantă cu băiețelul ei, actrița se bucură din plin de timpul pe care îl are. Astăzi ea a urcat atât pe contul ei de Instagram, cât și pe cel de Facebook o poză de album, care a fost făcută în timp ce purta un costum de baie din două piese. La descrierea imaginii, ea a așternut un mesaj emoționant și a recunoscut că nu are o relație perfectă cu partenerul ei de viață… De fapt, perfecțiunea este relativă…

“Daca mi-ar fi spus cineva acum un an ca voi fi asa, insarcinata, nu as fi crezut! Sunt fericita! Sunt foarte fericita! Pentru mine, copilul pe care il port in pantec este o adevarata minune, pe care nu o mai asteptam. Sunt fericita, pentru ca in sfarsit reusesc sa imi construiesc familia mult dorita. Nu sunt perfecta si nu e perfect. Nu avem relatia perfecta, dar tocmai aceste imperfectiuni ne aduc fericirea, iubirea si caldura de care avem nevoie in vietile noastre. Muncim mult pentru a mentine aceasta fericire. Nu este continua, ca orice familie/cuplu trecem prin «ups & downs», dar pana acum, toate aceste bariere pe care le-am intampinat de-a lungul relatiei, ne-au apropiat mai tare, ne-au intarit relatia si ne-au facut mai puternici.

Ii multumesc in fiecare zi Lui Dumnezeu pentru traiectoria pe care a luat-o viata mea. Mai am ceva pana nasc si nu vreau sa dau detalii despre acest subiect, pentru ca este ceva ce tine doar de familia mea, asa ca va rog frumos, nu ma mai intrebati. Va multumesc din suflet ca ma urmariti intr-un numar atat de mare. O sa va tin la curent cu evenimentele din viata mea, atat cat cred eu de cuviinta ca trebuie sa impartasesc. Unele lucruri sunt facute sa ramana doar pentru intimitatea familiei si va indemn pe toti sa faceti asta pe retelele de socializare. Nu uitati sa traiti in realitate, caci virtual o poate face oricine! Sa fiti binecuvantati! O saptamana minunata sa aveti! ❤️ #35andstillfabulousmomtobe #35andstillfabulous #happygirlinlovecelebratin g #lifelikearoséchampagne”, a scris Diana Dumitrescu pe rețelele de socializare.