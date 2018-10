Diana Enache, despre eliberarea agresorului ei: „Am o anumită temere cu privire la răzbunarea lui!”

Diana, fiica lui Adrian Enache, a vorbit recent despre eliberarea agresorului ei. Ea a mărturisit că îi este teamă că acesta va încerca să se răzbune. În 2014, Diana Enache a fost atacată chiar în scara blocului în care locuia. Agresorul a încercat să o violeze și a înjunghiat-o.

Ali Kanaan, libanezul care a atacat-o pe Diana Enache, a fost condamnata închisoare, dar în luna septembrie a acestui an, acesta a fost eliberat. Diana Enache a vorbit într-o emisiune tv despre acest lucru, spunând că în interiorul ei încă se teme.

„Nu am vrut să-mi ascund cicatricele!”

„M-am maturizat foarte mult. M-am uitat pe poze, pe filmări şi prin prisma tuturor lucrurilor prin care am trecut. Sunt foarte bine şi sunt gata pentru noi provocări. Nu înseamnă nimic pentru mine că agresorul a ieşit. Am o anumită temere cu privire la răzbunarea lui, dar nu vreau să rămână eticheta asta. Viaţa mea nu se va învârti în jurul acestui subiect. E o temere în interiorul meu, dar o voi depăşi. Nu am vrut să-mi ascund cicatricele pentru că sunt o parte din mine”, a explicat Diana Enache la Antena Stars.

Ali Kanan a fost condamnat la cinci ani de închisoare! Judecătorii i-au interzis, de asemenea, să comunice sau să se apropie la mai puțin de 100 de metri de Diana, tot pe o perioadă de cinci ani.

Recent, libanezul a considerat că după patru ani de stat după gratii s-a reabilitat și a cerut să fie eliberat condiționat. Și a avut succes! A motivat că a muncit constant cât timp a fost închis, a primit recompense, iar daunele au fost plătite de partea responsabilă civilmente, respectiv de firma de pază care îl angajase.