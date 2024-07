Diana Sar, actrița din serialul Vlad, își caută bărbat spiritual: ”Să mergem la yoga împreună, să dăm cu Palo Santo…”+ ”Mă gândesc dacă o să rămân o viață singură…”

Diana Sar din serialul ”Vlad” își caută fără rezultat sufletul pereche de anul trecut, însă partea bună este că măcar știe exact ce-și dorește: un bărbat spiritual. De găsit este mai greu, dar lista de dorințe este deja gata, slavă Cerului! CANCAN.RO a aflat ce planuri mari are Diana cu viitorul său iubit! Vrea să dea împreună cu Palo Santo și sa facă…

Deși este tânără, frumoasă și știe exact ce vrea de la o relație, Diana Sar din serialul ”Vlad” nu găsește niciun bărbat pe gustul ei de mai bine de un an. Faptul că este extrem de focusată de cariera sa poate reprezenta un minus, spune ea, căci programul ei este mereu ocupat zi de zi.

”Nu am atât de mult timp pentru relații. Am avut o încercare de relație, dar au intervenit discuții că eu puteam să ajung doar seara două ore și nu puteam să ofer atât de mult din timpul meu, eram mai mult plecată. Este un impediment dacă ești la începutul unei relații, pentru că, dacă aveam o relație de ceva timp, era mai ușor, dar eu înțeleg și din partea cealaltă că vrei să fii cu omul cu care vrei să construiești ceva, dar e un pic mai greu pentru mine. Pur și simplu, nu s-a nimerit să găsesc persoana potrivită”, spune Diana Sar.

Pe lângă program, actrița recunoaște că nici contextele sociale în care se învârte nu o ajută foarte tare să găsească omul potrivit.

”Nici nu prea am unde să cunosc, pentru că sunt doar la repetiții, iar de acolo nu fac niciodată nimic cu nimeni din echipă. Chiar nu vreau, m-am ținut departe. Mai merg pe la festivaluri și petreceri, dar eu nu mă gândesc la petreceri astfel ca să gasesc acolo”, adaugă vedeta din ”Vlad”.

Din păcate, faptul că este singură o mai apasă din când în când pe Diana.

”Am momente în care mai simt presiunea societății, mai ales după o despărțire, mă gândesc dacă o să rămân o viață singură, că sunt complicată, că n-am fost destul la psiholog să-mi rezolv traumele. Apoi mă gândesc că nu e un capăt de țară și va veni și perioada mea. N-am mai mers la psiholog, am făcut o pauză. O să revin să merg, pentru că simt nevoia. Cel mai bine e să fii constant”, adaugă Diana Sar.

Diana Sar: ”Îmi doresc o familie în 5-6 ani”

Chiar și așa, partea bună este că Diana știe exact ce tipologie caută acum! Vrea cu orice preț un bărbat spiritual, pasionat și de sport.

”Mă gândesc poate să mă duc într-un retreat, ceva cu sport, cu yoga. Mi-ar plăcea mult să am un bărbat spiritual lângă mine! Am întâlnit pe cineva așa, dar nu stătea la București, ne-am întâlnit când aveam eu spectacol la Cluj. Nu merge relație la distanță pentru bine la început. Am crezut că merge, dar nu merge deloc. Se pierde acel foc, nu poți ieși la date-uri, la film. Mi-ar plăcea să mergem la yoga împreună, să dăm cu Palo Santo. Am fost chiar și la sound healing împreună, cu boluri tibetane”, povestește actrița.

Vedeta este singură din toamna anului trecut și, deși până acum recunoaște că nu a avut relații foarte lungi, acum își caută un bărbat alături de care să își întemeieze o familie. Așadar, sătulă de distracție, acum caută ceva stabil și foarte serios.

”Cea mai lungă a durat un an, a fost o relație frumoasă, dar aveam viziuni și dorințe diferite, n-am găsit o rezolvare. Îmi doresc o familie în 5-6 ani. Nu mă mai gândesc doar la distracție, ci la un parteneriat de durată”, admite Diana.

Dacă pe plan amoros sufletul pereche se lasă așteptat, pe plan profesonal, lucrurile merg extraordinar de bine. Pe lângă colaborările din online, Diana are parte și de multă activitate în cariera sa de actriță.

”Am terminat filmările pentru Zăpadă, ceai și dragoste, partea aII-a, urmează să încep filmările la Transylvanian Ninja, am repetiții pentru un spectacol pentru Teatrul Național, care va avea premiera în toamnă”, încheie Diana Sar din serialul ”Vlad” , pentru CANCAN.RO.

