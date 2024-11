Diana Șoșoacă a încălcat legea la alegeri! Și-a filmat buletinul de vot pe care a scris…

Diana Șoșoacă a stârnit un nou val de controverse într-o secție de votare din București! Șefa partidului S.O.S și-a fotografiat și filmat buletinul de vot pe care a scris numele ei. Apoi, a postat imaginile în mediul online, alături de un mesaj dur. Ea a încălcat legea la alegerile prezidențiale 2024, iar Poliția a intrat pe fir. Iată întreaga filmare surprinsă chiar de ea!

Diana Șoșoacă a provocat un scandal de zile mari în secția de votare, la alegerile prezidențiale 2024. Președinta partidului S.O.S România și-a filmat buletinul de vot, apoi a postat imaginile pe internet. Aceasta și-a scris numele pe buletinul de vot și apoi le-a arătat tuturor. Și-a îndemnat simpatizanții să voteze „președintele interzis”, după ce ea a fost scoasă din cursa pentru Cotroceni.

CITEȘTE ȘI: Alegerile care au făcut ISTORIE în România. De atunci, niciun alt candidat la prezidențiale nu a mai reușit așa performanță

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024. Prezența la vot a românilor, din oră în oră

După ce le-a arătat tuturor ce a votat, Diana Șoșoacă a transmis că i se pare inacceptabil să existe un vot secret. Aceasta consideră că votul trebuie să fie secret doar dacă așa își dorește cel care votează.

„Pentru prima dată în istorie, votul a fost filmat, pentru că mi se pare inacceptabil să mai avem vot secret. E secret dacă vreau eu. Ei n-au dreptul să-mi arate votul, dar eu am dreptul să-mi arăt votul meu, exact cum am făcut și în Parlamentul României, unde eu, Dumitru Coarnă, Ciprian, Ciubuc, am fost singurii care ne-am arătat votul.

Pentru că oamenii ne-au votat ca să știe ce votăm, nu ca să ne ascundem votul. La prezidențiale, la alegeri, cine vrea să-și facă votul public. Este cea mai mare mizerie din partea sistemului să interzici să-ți faci votul public. E votul meu, e proprietatea mea, e alegerea mea, e opinia mea”, a ținut să spună Șoșoacă, la ieșirea din secția de votare.