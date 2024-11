Diana Șoșoacă, premier în guvernul lui Călin Georgescu? Ce condiție i-a pus, în cazul că va câștiga alegerile

Diana Șoșoacă are o propunere bombă pentru Călin Georgescu! Dacă candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024 vrea să fie susținut de partidul S.O.S România, în turul II, atunci Șoșoacă i-a dat de veste că trebuie s-o pună premierul țării. Aceasta nu este dispusă să-l ajute gratis pe Georgescu, în cursa lui pentru scaunul de la Cotroceni.

Diana Șoșoacă are planuri mari, iar în acest sens i-a făcut deja o propunere lui Călin Georgescu. În cazul în care politicianul vrea susținere din partea ei și a partidului pe care-l conduce, atunci trebuie s-o numească premier.

Concret, Călin Georgescu are nevoie de multă susținere în turul II al alegerilor prezidențiale, unde luptă contra Elenei Lasconi, așa că Șoșoacă s-a gândit să-i ofere sprijinul ei, însă nu gratuit. Liderul partidului S.O.S România vrea să devină premier al țării, dacă Georgescu ajunge președinte.

Diana Șoșoacă vrea să ajungă șef al noului Guvern, așa că a făcut apel la Călin Georgescu.

Printre altele, ea a ținut să precizeze că n-are încredere în candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024.

“Nu, nu am încredere în Călin Georgescu. Dar nu am alternativă. N-am ce să fac. Dar atunci trebuie să am o contrapondere, în caz că domnul Georgescu nu e ce spune, să pot să contrabalansez cu parlamentul care poate opri anumite… Poate nu o fi cu intenţie. Poate s-o fi schimbat. Dar poate are derapaje, poate are greşeli. Să pot să i le controlez cu parlamentul, şi mai ales cu guvernul, cu prim-ministru”, a conchis Șoșoacă.