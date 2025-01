Diandra are probleme cu mama ei, înainte de plecarea la Survivor România 2025. Ce grijă mare are părintele

Un nou sezon Survivor România se pregătește să ia startul, iar printre concurenții din acest an se numără și Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii. Aceasta este gata de o nouă aventură și așteaptă cu nerăbdare să înceapă jocurile din Dominicană. Însă, nu la fel simte și mama ei. Se pare că femeia se teme pentru ce i s-ar putea întâmpla fiicei sale acolo și nu privește cu ochi prea buni plecarea. Ce temeri are mama Diandrei?

Nu mai este mult până când un nou sezon Survivor România o să înceapă. Pro TV a anunțat concurenții, iar acum publicul așteaptă cu nerăbdare și data de lansare. Pe noii concurenți, printre care se numără și Diandra, îi așteaptă numeroase provocări și jocuri solicitante. Ce spune Diandra înainte de plecarea în Dominicană?

Așa cum spuneam, Diandra Moga, fostă ispită la Insula Iubirii, se numără printre concurenții care se aliniază la start pentru Survivor România 2025. Tânăra a acceptat cu entuziasm noua provocare, însă nu aceleași sentimente o încearcă și pe mama ei.

Se pare că femeia se teme pentru ce ar putea păți fiica sa în Republica Dominicană și chiar a încercat să o convingă pe aceasta să renunțe. Însă, Diandra este hotărâtă să ducă provocarea până la capăt, așa că nu a ascultat de sfaturile mamei, își face bagajele și este gata de marea aventură.

Adică, dacă eu m-am setat pe o chestie, mie poate să vină să-mi zică oricine orice: Nu te duce sau Poate mai bine sau Fă aia. Nu prea iau sfaturi în general. Ascult păreri, sunt deschisă, iau in considerare, pun în balanță, dar la finalul zilei tot decizia mea e și ce simt eu în interiorul fac”, a declarat Dianadra, potrivit libertatea.ro .

De asemenea, Diandra este hotărâtă să le arate celor care au judecat-o la Insula Iubirii că s-au pripit și că în spatele imaginii publice destul de controversată se ascunde un om ambițios. Mai mult, bruneta speră ca participarea la Survivor România 2025 să îi aducă mai multă popularitate, iar comunitatea sa din mediul online să crească.

„În trecut am fost acuzată că am jucat un rol. Nu mă mai afectează, sincer. Eu aștept să văd ce o să se întâmple, pur și simplu. Nu-mi fac gânduri în avans. Nu are sens. Cred că oricum nu ai de unde să știi exact cum o să fie și ce o să fie.

Eu am zis. Singurul lucru pe care pot să-l promit publicului și comunității pe care mi-am format-o până acum… Mi-aș dori și să se mărească comunitatea, de ce să mint… Pot să promit că o să dau tot ce am mai bun și o să încerc să fiu un om cât mai corect, dar nu o să-mi uit scopul”, a mai spus Diandra.