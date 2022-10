Dică, după umilință istorică din Europa: „Nu mă tem de demitere!”

După ce în urmă cu o săptămână a cedat cu 5-0 în Danemarca, gruparea pregătită de Niclae Dică a cedat și returul de pe „Național Arena” cu Silkeborg cu același scor, făcând astfel ca „generalul” să fie de 0-10!

La București, golurile danezilor au fost înscrise de Kasper Kusk (12), Anders Klynge (16), Soeren Tengstedt (63) şi Sebastian Joergensen (68, 70).

„Mă simt umilit, simt o dezamăgire. În seara asta am arătat foarte rău. Vor fi jucători care… am văzut la ce nivel sunt şi probabil că va fi foarte greu pentru ei să mai intre în echipă. Nu m-am gândit să demisionez. Aştept meciul cu UTA, unul important. Când s-a întrerupt campionatul am avut o discuţie cu conducerea şi am spus că îmi doresc să rămân pentru că am încredere în jucători că putem face rezultate pozitive în campionat. Ceea ce am şi reuşit cu FC Argeş şi Petrolul. Pentru mine a fost decisiv şi meciul cu Argeş, şi cel cu Petrolul, şi meciul cu UTA va fi la fel. Nu mă tem de demitere. Nu mă tem de nimic. În discuţiile pe care le-am avut cu patronul am spus că atunci când se va decide acest lucru vom sta de vorbă. Nu mă tem că voi fi dat afară”, a declarat Nicolae Dică.

FCSB – Silkeborg, a contat pentru Grupa B din Conference League. După patru etape, „roș-albaștrii” ocupă ultimul loc în clasament, cu 1 punct și un golaveraj de 1-13.

Următorul meci al FCSB în Confrence League va fi pe 27 octombrie la Bruxelles cu Anderlecht.