Dică, după victoria cu CSM Poli Iași: „E o presiune mare!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o pe „Național Arena” contra CSM Poli Iași cu 1-0 (0-0) într-un meci contând pentru etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, că presiunea titlului e una uriașă.

„Nu mă așteptam să avem o partidă atât de grea, dar nu am reușit să marcăm și ne-am făcut jocul greu. Știam că cei de la Iași sunt foarte buni pe contraatac. Din păcate, au fost momente din joc în care nu am putut să-i oprim. Am avut 3-4 ocazii mari de a marca, dar din păcate nu am fructificat. Probabil nu se supăra nimeni dacă era 3-0 în minutul 30. Cel mai important e că am câștigat acest meci. M-a deranjat mult că nu am reușit să marcăm cel de-al doilea gol după ce au rămas cu un om în minus. Trebuie să jucăm mult mai bine dacă vrem să cucerim campionatul. E o presiune mare, ne dorim să câștigăm campionatul. Cei de la Iași au jucat relaxat și asta se vede, plus că au avut o primă mare”, a declarat Nicolae Dică după joc.

Cu victoria obținută grație euro-golului marcat de Constantin Budescu din lovitură liberă în minutul 72, FCSB a trecut pe primul loc în play-off cu 35 de puncte.

Rezultatele etapei a III-a din play-off:

CS „U” Craiova- CFR Cluj 0-0

Astra Giurgiu- Viitorul Constanţa 0-2

FCSB- CSM Poli Iaşi 1-0

Clasament play-off:

1 FCSB 35 pct*

2 CFR Cluj 35 *

3 CS U Craiova 31*

4 Viitorul 26

5 Astra Giurgiu 22

6 CSM Poli Iaşi 20*

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte