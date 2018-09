Dică, fair-play total: „Sincer, credeam că se va termina 0-0!”

La finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o cu 2-0 pe „Național Arena” cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Nicolae Dică, antrenorul principal al roș-albaștrilor a declarat că nu se mai aștepta ca elevii săi să câștige acest meci având în vedere că în minutul 80 scorul era 0-0.

„A fost un meci foarte greu, la care mă și așteptam. Mă așteptam însă și ca Sepsi să fie o echipă mai ofensivă, dar ei s-au mulțumit să se apere cu toți jucătorii în 30 de metri și să joace pe contraatac. În prima repriză, ne-au surprins cu două contraatacuri, dar în partea a doua nu le-am mai dat nicio șansă. Noi am avut o posesie bună, am încercat să venim cu mai multe centrări din margine, pentru că era greu să ataci pe zona centrală. Gazonul a fost și el cum a fost, așa că…. Eu, sincer, mă gândeam că se va termina 0-0, după cum decurgea jocul. Mâ gândeam că doar dintr-o fază fixă am putea să reușim să marcăm. Din fericire a venit acel penalty și lucrurile s-au rezolvat. Într-adevăr nu ne-am creat ocazii de gol până la penalty, e foarte greu să joci pe un asemenea teren, să marchezi repede contra unei echipe care se apără de o așa manieră, cu 10 jucători în 30 de metri. Dar și cei de la Sepsi au trecut de câteva ori de centru terenului și atunci din greșeală”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al vicecampioanei României.

Golurile victoriei roș-albaștrilor în acest meci au fost marcate de Gnohere de la punctual cu var în minutul 82 și de Fl. Coman în minute 85, acesta punctând dintr-o lovitură liberă.

Cu acest succes, FCSB a acumulat 10 puncte în clasament și se află pe locul 2 după liderul CFR Cluj.