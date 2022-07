Dică, sigur de calificare: „Trebuie să mergem mai departe în Europa!”

FCSB – Saburtalo, va avea loc astăzi, de la ora 20:30, pe „Național Arena”, confruntarea contând pentru manșa secundă a turului doi preliminar din Conference League. Meciul se reia de la scorul de 1-0 pentru georgieni.

La FCSB vom asista la redebutul pe banca tehnică a tehnicianului Nicolae Dică. La conferința de presă premergătoare partidei, Dică a declarat că le-a cerut jucătorilor să intre pe teren doar cu gândul la calificare.

„Am doar două zile la dispoziție pentru a antrena echipa, dar este normal să gândim că trebuie să mergem mai departe în Europa. Avem un meci foarte greu, cu o echipă bună, dar trebuie să intrăm cu gândul că putem să ne calificăm mai departe. Trebuie să fim o echipă, jucătorii trebuie să înțeleagă că am nevoie de un grup. Un jucător poate să-mi câștige 2-3 meciuri, dar pentru a câștiga campionatul și a merge în grupe trebuie să fim o echipă. La cele două antrenamente am lucrat tactic foarte mult, și ofensiv și defensiv. Am încercat să umblu la moralul lor. Trebuie să aibă încredere în ei, fiindcă au valoare. Trebuie să-și depășească nivelul de anul trecut. Asta le cer, asta îmi doresc de la ei”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

În urmă cu o săptămână în Georgia, Saburtalo ss-a impus cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Levan Nonikashvili (min.41).

Pentru acest meci, Dică nu va putea conta pe Florin Tănase care a semnat cu Shanghai Port, căpitanul plecând chiar înaintea meciului în China.

Pariuri: FCSB – Saburtalo

FCSB se califică – cota 1.44

Peste 2.5 goluri – cota 1.69

Echipe probabile FCSB – Saburtalo

FCSB: Târnovanu – Ov. Popescu, Bouhenna, Dawa, Radunovic – Oaidă, Edjouma, Oct. Popescu – Cordea, I. Stoica, Fl. Coman

Saburtalo: Megrelishvili – Gocholeishvili, Kakubava, Chaduneli, Jinjolava – Kardava, Nonikashvili – Tabadze, Nonikashvili, Guliashvili – Sikharulidze