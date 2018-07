Didier Deschamps: „Ne-a fost greu până am marcat!”

Selecționerul Franței, Dider Deschamps a ținut să-și felicite elevii după ce aceștia au reușit performnața de a accede din nou într-o finală de Campionat Mondial după o pauză de 12 ani.

„Ce am realizat e excepțional, sunt foarte fericit pentru jucătorii mei. Sunt tineri care au arătat că au caracter și mentalitate puternică. Ne-a fost foarte greu până am marcat. Am lucrat foarte mult defensiv și cred că am mai fi putut înscrie o dată pe final de meci. Felicitări jucătorilor mei, staff-ului. E o mândrie uriașă să fac parte din acest grup. Au fost 49 de zile pe care le-am petrecut împreună ca să ajungem aici. În finală se pot întâmpla multe. Încă n-am trecut peste înfrângerea de la Eeurocu Portugalia, 1-0 în 2016″, a declarat Didier Deschamps.

Selecţionata Franţei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins reprezentativa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), în prima semifinală a competiţiei. Unicul gol al partidei a fost marcat de Umititi în minutul 51. Umtiti a înscris cu capul după un corner executat de Griezmann. Fundaşul Samuel Umtiti, cel care pri reușita sa din minutul 51 a decis soarta partidei, a fost desemnat jucătorul meciului.

Va fi pentru prima oară după 12 ani când Frața va juca o finală de Campionat Mondial. Triumfători în 1998, când au organizat turneul final, după 3-0 cu Brazilia în finală, „Cocoșii” au mai jucat în ultimul act la Cupa Mondială în 2006, în Germania, când a pierdut la loviturile de departajare, în faţa Italiei.

În finală, „Les Bleus” vor întâlni învingătoarea din a doua semifinală, Anglia – Croaţia, care va avea loc, miercuri, de la ora 21.00, la Moscova. Finala mare va avea loc duminică, la Moscova.