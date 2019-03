Dieta criminală pe care a folosit-o chef Florin Dumitrescu pentru a slăbi 10 kilograme într-o lună!

Unul dintre cei mai apreciați bucătari din România și-a propus să slăbească foarte mult, într-un timp foarte scurt. Evident, cum acest lucru este total neindicat, efectele adverse i-au pus mari probleme, dar a reușit să-și atingă obiectivul!

Florin Dumitrescu s-a ambiționat și a reușit, în numai o lună, să slăbească peste 10 kilograme, după ce bunul său prieten și coleg – Cătălin Scărlătescu – a slăbit 30 de kilograme. Dieta urmată a fost draconică, iar sacrificiile pe măsură pentru Chef-ul de 31 de ani.

Cunoscutul bucătar s-a pregătit psihic timp de două luni – reușind să slăbească peste 10 kilograme în numai o lună.

Primele trei zile a mâncat exclusiv varză, următoarele trei zile orez fiert, apoi alte trei zile doar piept de pui la grătar. Din ziua a zecea până în cea de-a treizecea zi a consumat legume.

”Am vrut să îmi demonstrez că pot renunţa la alimentele cu care m-am obişnuit, la mâncărurile mai grase, la gustul de unt sau la prăjeli. Să-mi demonstrez că există viaţă şi fără cartofi prăjiţi, burgeri şi deserturi cu multă ciocolată. În familia mea se mănâncă foarte sănătos şi am vrut să fiu pe aceeaşi lungime de undă cu fetele mele. Deşi m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui. (…) Mă simţeam slăbit şi nu mă mai odihneam suficient din cauza durerilor de stomac. Înainte, mâncam zilnic o friptură şi fiecare masă se termina cu un desert savuros. Grăsimile, prăjelile, zahărul… erau la ordinea zilei. Eram interesat mai mult de gust decât de orice altceva, dar acum e diferit. Mi-am dat seama că această alegere nu mă va ajuta doar la slăbit, ci şi pe mine, ca stare de spirit. Am făcut-o pentru sănătate”, a relatat Florin Dumitrescu.