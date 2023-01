„Dieta” cu pizza și shaorma a Irinei Fodor | Cum își menține silueta prezentatoarea America Express de la Antena 1 

Irina Fodor este una dintre cele mai apreciate vedete Tv din România. De când se află la cârma show-ului America Express difuzat la Antena 1, soția lui Răzvan Fodor a atras toate privirile, iar asta pentru că arată demențial. Deși este mămică, se pare că își face mereu timp pentru a avea grijă de siluetă, însă nu mulți știu că aceasta îmbină utilul cu plăcutul și nu spune „nu” tentațiilor culinare.

Irina Fodor nu ține dietă, ba chiar mănâncă pizza și shaorma

Irina Fodor are o siluetă demnă de invidiat și nu e de mirare că primește des întrebări despre dietele pe care le urmează. Moderatoarea este mereu deschisă cu fanii, astfel le-a dezvăluit acestora în ce constă alimentația sa.

Deși mănâncă orice, vedeta spune că nu a avut niciodată probleme cu greutatea. De asemenea, ea recunoaște că nu a ținut niciodată vreun regim special, ba chiar mănâncă pizza și shaorma. Prezentatoarea America Express și-ar dori să poată merge mai des la sală, însă spune că timpul nu-i permite.

„Nu fac nimic pentru a arăta așa. Nu am avut niciodată vreo problemă cu greutatea neapărat. Dacă este să fac ceva pentru mine acum aș mai merge la o sală din când în când doar că nu am timp. În rest mănânc cum mănâncă oamenii normali, nu am un regim alimentar special. Mănânc și pizza și shaorma”, a declarat Irina Fodor pentru Click.ro

Irina Fodor se bucură de succes pe plan financiar

Dacă vorbim despre succesul ei pe plan financiar, ei bine, Irina Fodor n-o duce rău deloc. A fost implicată în diverse proiecte Tv, mai ales de când a înlocuit-o pe Gina Pistol, așa că și câștigurile sale au fost pe măsură.

Chiar dacă programul ei a suferit modificări drastice, iar una dintre cele mai mari schimbări pentru ea a fost în ceea ce privește timpul pe care îl petrece cu familia, prezentatoarea Tv nu se poate plânge, deoarece pe partea financiară lucrurile au stat foarte bine.

De exemplu, colega Ginei Pistol a fost plătită de Antena 1 cu 10.000 de euro pe lună pentru a prezenta emisiunea America Express. Filmările se desfășoară pe o perioadă de 10 săptămâni, deci conform calculelor, bruneta a plecat acasă cu aproximativ 25.000 de euro.