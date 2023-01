Dieta lui Carmen Grebenișan | „Am slăbit cu fasting!” Ce a mâncat, de fapt

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Pe lângă activitatea din social media care i-a adus un real succes, în prezent, aceasta participă la Survivor România 2023, acolo unde a reușit să atragă și mai multe priviri. Mulți au remarcat silueta de invidiat a influenceriței, însă puțini sunt cei care știu ce sacrificii a făcut blondina pentru a ajunge la să arate atât de bine.

Carmen Grebenișan a ținut o dietă celebră

În urmă cu ceva timp, Carmen Grebenișan le povestea fanilor că a avut un șoc atunci când a realizat că a luat considerabil în greutate. Ei bine, pentru a scăpa de kg în plus, concurenta de la Survivor a apelat la postul intermitent, o metodă recomandată chiar și de nutriționiști și de asemenea, extrem de cunoscută în curele de slăbire.

Multe celebrități de la Hollywood au urmat acest post intermitent, despre care se spune că dă rezultate excelente. Numai că, influencerița noastră nu s-a limitat doar la a mânca în anumite intervale orare, așa cum presupune postul, ci a fost atentă să aibă o alimentație sănătoasă.

„Când am văzut că am 59 de kilograme n-am întrebat că trece mă îndrept. Am slăbit cu fasting și am mâncat numărul de calorii între 12:00 și 19:00. Am scăpat și de celulită”, spunea ea în mediul online.

Ce mănâncă, de fapt, Carmen Grebenișan pentru a-și menține silueta

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare știu că vedeta adoră dulciurile, dar pentru a scăpa de kilogramele în plus s-a ambiționat și a renunțat la ele, iar sportul nu a lipsit din programul ei zilnic. Multe dintre curiozitățile celor care o urmăresc sunt legate de mesele pe care blondina le consumă.

Ei bine, chiar pe platformele de socializare, Carmen Grebenișan le arăta acestora cum arată un mic dejun pentru ea. Printre alimentele care nu lipsesc niciodată din dieta ei se numără legumele și implicit salatele.

Carmen Grebenișan a renunțat la nuntă pentru participarea la Survivor România 2023

Carmen Grebenișan a acceptat provocarea din partea Pro Tv pentru a participa la una dintre cele mai palpitante competiții ale momentului. Creatoarea de conținut a renunțat chiar și la nuntă pentru plecarea în Dominicană, acolo unde își dorește să-și depășească capacitățile și iasă din zona de confort.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea.

Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau” a declarat ea.