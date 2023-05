Dieta vedetelor de la Hollywood | Ce regim țin divele pentru a slăbi rapid și eficient

Cu o tradiție de peste 50 de ani, dieta Atkins este considerată una dintre cele mai eficiente diete și constă într-o alimentație săracă în carbohidrați. Meniul, pe zile, este bazat pe proteine, legume și grăsimi sănătoase. Dieta devenită populară în rândul vedetelor de la Hollywood s-a dovedit a fi sigură pentru cei care o urmează, atât timp cât aceștia nu au probleme cu rinichii și urmează întocmai regulile regimului.

Dieta Atkins are patru faze importante:

1. Inducția

Este cea mai strictă fază a dietei Atkins. Asta penru că vei avea voie să mănânci doar 20 de grame de carbohidrați pe zi. Trebuie evitate fructele, pâinea, cerealele, legumele cu conținut ridicat de amidon, lactatele (exceptie branză și unt), alcool. Meniul tău va fi compus așadar în mare parte din carne, lângă care poți adăuga mici porții de legume crude sau fierte (2-3 linguri), puțină brânză de vaci sau smântână. Pentru asezonare și gătit poți folosi ulei sau unt.

Faza 2. Slăbirea constantă

A doua etapă este cea mai lungă și ar trebui să dureze atât cât este necesar pentru a ajunge la greutatea pe care ți-o dorești. Ritmul mediu de slăbire este de un kilogram pe săptămână, motiv pentru care vei crește cantitatea de carbohidrați cu 5 grame, însă sursa vegetală rămâne aceeași. În această etapă, poți introduce treptat alimente cu conținut mai ridicat de carbohidrați, cum ar fi fructele de pădure, leguminoasele, oleaginoasele, sucul de roșii, iaurtul. Poți mânca între 25 si 50 grame de carbohidrați pe zi. De asemenea, sunt permise nucile și semințele (nuci pecan, nuci braziliene, macadamia, arahide, alune de pădure, migdale, semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, caju) de 2-3 ori pe săptămână.

3. Pre-menținerea

În etapa 3 din dieta Atkins vei crește cantitatea de carbohidrați cu 5 grame în fiecare săptămână. Practic, în fiecare săptămână vei crește cantitatea de salată și legume cu 1-2 linguri. Această etapă ține cel puțin o lună din momentul în care ai ajuns la greutatea dorită. Este extrem de important să nu te oprești după etapa 2, pentru că te vei îngrășa la loc.

4. Menținerea

În a 4-a etapă se crește treptat cantitatea de carbohidrați, până la cel mult 80 de grame zilnic. Ca și în etapa a 3-a, acest lucru trebuie făcut atâta timp cât îți păstrezi greutatea.

Poți crește și cantitatea de fructe și semințe, pe care le poți consuma acum zilnic, însă cu moderație. În această etapă se pot consuma și 2-3 cubulețe de ciocolată neagră de 2 ori pe săptămână.

Ce alimente sunt recomandate în dieta Atkins:

Carne: carne de vita, carne de porc, miel, pui, slanina etc.

Peste gras si fructe de mare: somon, pastrav, sardine etc.

Oua

Legume cu continut scazut de carbohidrati: kale, spanac, broccoli, sparanghel etc.

Lactate nedegresate: unt, branza, smantana, iaurt

Nuci si seminte

Grasimi sanatoase (ulei de masline extra virgin, ulei de nuca de cocos, avocado si ulei de avocado)

Ce alimente trebuie evitate în dieta Atkins:

Alimentele care contin zahar: băuturi răcoritoare, sucuri de fructe, prăjituri, bomboane, înghețată etc.

Cerealele: grâu, secară, orz, orez

Uleiurile vegetale

Grasimile trans: produsele alimentare prelucrate care au cuvântul „hidrogenat” pe lista ingredientelor

Alimentele “dietetice”

Legume si fructe cu continut ridicat de carbohidrati (in inductie)

Legume si fructe cu continut ridicat de amidon (in inductie)

Leguminoase (in inductie)

Una dintre vedetele care a reușit să slăbească cu această dietă este Kim Kardashian, după ce a născut. Un reprezentant Atkins care colaborează cu celebra mămică a dezvălui câteva secrete despre dietă: „Mănâncă multe proteine, grăsimi sănătoase precum cele din nuci şi avocado, carbohidraţi, fructe, legume şi brânză. Vrea să fie o mamă sănătoasă, nu să îşi altereze laptele cu regimuri de slăbit. De aceea, s-a apucat de dieta Atkins de la sfârşitul lui iunie, după ce a primit acordul medicului".

Soţia rocker-ului Ozzy Osbourne a reuşit şi ea să-şi modeleze silueta cu ajutorul dietei Atkins. Vedeta a reuşit să slăbească 10 kilograme în doar două luni: „A fost o experienţă care mi-a schimbat viaţa. Este mai mult decât o dietă, este un stil de viaţă„, declara Sharon pentru Us Weekly.

După terminarea filmărilor pentru „Jurnalul lui Bridget Jones”, rol care a obligat-o să ia în greutate, actriţa a reuşi să-şi revină la silueta de dinainte tot cu ajutorul programului alimentar deja celebru. Paparazzii au surprins-o pe vedetă aruncând pâinea şi legumele din sandvişuri ca să mănânce doar carnea.

Frumoasa Cheryl Cole a încercat la rândul ei dieta, pe vremea când făcea parte din trupa Girls Aloud: „În primul an de când am intrat în formaţie, m-am îngrăşat atât de mult încât măsuram 73 de centimetri în talie. Ajunsesem la 61 de kilograme, destul de multe având în vedere că sunt mică de înălţime, am numai 1,60 m. Pe vremea aceea, şi Jennifer Aniston era la dieta Atkins şi am zis că ar fi bine să încerc şi eu. Am mâncat cam acelaşi lucru: carne fiartă de pui şi nişte morcovi, în fiecare seară, timp de săptămâni întregi. Mi-a fost extrem de greu, dar am reuşit”, povestea vedeta.

De asemenea, actriţa Courtney Thorne-Smith este atât de mulţumită de rezultatele acestui regim, încât a devenit una dintre reprezentantele dietei Atkins: „Am irosit mulţi ani încercând diverse diete, care nu făceau altceva decât să mă înfometeze şi să mă transforme într-o obsedată de mâncare„, declara vedeta pe blogul personal. Actriţa susţine că singura dietă care o mulţumeşte este Atkins.