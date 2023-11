Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy S23. Ce trebuie să faci pentru a intra în posesia lui

Veștile sunt bune pentru clienții Digi RCS-RDS România, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Cei care doresc să își facă o îmbunătățire vizibilă și să își achiziționeze un telefon nou, au ocazia să aleagă oferta pusă la dispoziție de gigantul de telecomunicații. Se oferă spre vânzare, în rate, un smartphone Samsung Galaxy S23. Iată mai jos, în articol, ce trebuie să faci pentru a intra în posesia dispozitivului.

Clienții Digi RCS-RDS România au ocazia să își cumpere un nou smartphone, dacă au în plan să îl schimbe pe cel actual, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Există o ofertă de la gigantul de telecomunicații, și anume achiziționarea unui smartphone Samsung Galaxy S23, în rate. Exista două variante de culori – negru și mov. Reprezentanții Digi au transmis informațiile pe pagina oficială.

În acest caz, avansul este de 2099 de lei, iar plata lunară pentru rată este de 175 de lei. Se poate intra în posesia smartphone-ului prin intermediul abonamentului Nelimitat de la Digi, potrivit anunțului.

„🚀 Cu abonamentul Nelimitat de la DIGI, noul Samsung Galaxy S23 poate fi al tău! 📱 Cu doar 2099 lei avans și 175 lei/lună, experimentează performanța incredibilă a celor 8GB RAM și surprinde magia fiecărui moment prin camera de 50MP. 📸 Transformă fiecare clipă într-o experiență unică! 🔥”, transmit reprezentanții gigantului de telecomunicații.

Trei opțiuni de abonamente și rate

De altfel, există trei tipologii de abonamente dintre care clienții pot alege:

Nelimitat (5 euro pe lună), pentru 24 de luni;

Optim 3 (3 euro pe lună), pentru 24 de luni;

Optim 2 (2 euro pe lună), pentru 24 de luni.

Prețul întreg pentru abonamentul Nelimitat este de 4.199 de lei. Prețul de portare prepaid cu abonament Nelimitat, cu 12 rate, este de 2.499 de lei (141 de lei x 12 rate). Prețul de portare abonament cu Nelimitat și 12 rate este de 2.099 de lei (175 de lei x 12 rate). Se poate comanda online, direct de pe site-ul companiei de telecomunicații.

Specificații pentru smartphone-ul Samsung Galaxy S23 de la Digi RCS-RDS România

Smartphone-ul Samsung Galaxy S23 este dual SIM, dual 5G (prinde rețelele 3G, 4G și 5G). Are un display de 6.1 inch Super Amoled – 120 hz. Telefonul are un procesor octa-core (3.36&2.8&2GHz) SD8 Gen2 și funcționează pe Android (sistem de operare).

Are o memorie RAM de 8 GB și o memorie internă de 128 GB. Are 3 camere – 50MP OIS Wide Angle (F1.8) + 12MP UltraWide (F2.2) + 10MP AF Telephoto (F2.4), Camera Frontala 12MP AF (F2.2). În plus, bateria are 3900 mAh.

