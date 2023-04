Din ce face Andreea Bălan bani. Ce surse de venit are, de fapt, vedeta Antena 1: ”Am doi copii de crescut singură”

Andreea Bălan se afla în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă. Aceasta a muncit mult de-a lungul timpului pentru a ajunge unde este astăzi și nu s-a dat în spate de la nimic. Acum este o artistă de succes și are în derulare multe proiecte, ce îi aduc bani frumoși. Munca ei a dat roade și acum se bucură din plin de ele.

Atunci când vine vorba despre situația financiară, Andreea Bălan nu se poate plânge. A muncit mult și acum are tot ce își dorește. Veniturile artiste sunt destul de mari, iar acestea vin din mai multe părți. Pe lângă activitatea de pe scenă, Andreea Bălan face bani și din alte direcții. Aceasta primește o sumă considerabilă de la Antena 1, acolo unde este jurat în emisiunea „Te cunosc de undeva” de mulți ani. Mai mult, cântăreața mai face bani frumoși și din contractele de publicitatea pe care le are și chiar și din YouTube.

Însă, chiar dacă are mai multe surse de venit și nu duce lipsă de nimic, Andreea Bălan este cât se poate de chibzuită, iar mare parte din banii pe care îi produce îi pune „la saltea” pentru vremuri grele.

„Îi țin la saltea. Nu se știe niciodată. Nu este o glumă. Îi țin în bancă, pentru că trebuie să ai tot timpul. Vin vremurile grele, iar eu am doi copii de crescut singură. Nu din YouTube, din concerte, din publicitate și din televiziune”, a declarat Andreea Bălan în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Am luat-o de sub zero”

Banii au venit pentru Andreea Bălan de la o vârstă fragedă, însă artista susține că nu s-a bucurat deloc de veniturile pe care trupa Andre le-a încasat. Așa că la 18 ani, când și-a început cariera solo a luat-o de la zero și a muncit mult pentru a obține tot ce are astăzi.

Pe lângă veniturile lunare, Andreea Bălan are și o avere considerabilă. Potrivit informațiilor apărute, după divorțul de George Burcea, artista a rămas cu o locuință evaluată la peste 500.000 de euro, un apartament de peste 100.000 de euro și o casă în valoare de peste 90.000 de euro. Mai mult, cântăreața mai deține și trei mașini de lux.

„Nu am știut niciodată (câți bani a generat trupa, n.r.). E firesc ca un copil să nu aibă noțiunea banului. Aveam 14-15 ani. Banii au fost gestionați, la vremea respectivă, de părinții noștri. Din nou, nu regret ceea ce s-a întâmplat pentru dacă eu mă trezeam, la 18 ani, cu acei bani, probabil aș fi fost o răsfățată și nu aș mai fi avut ambiția de a construi mai departe.

Trezindu-mă la 18 ani cu nimic, am avut ambiția să construiesc mai departe și să muncesc foarte mult ca să am o casă, un rost, o mașină, o situație. Am muncit foarte, foarte mult. Am luat-o de sub zero. Banii de atunci nu mai erau (…) Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat atunci pentru că tot ceea ce a fost mi-a dat ambiția să muncesc în continuare și să construiesc omul de astăzi și situația pe care o am astăzi”, a declarat Andreea Bălan la FRESH by UNICA.

