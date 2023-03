Tu îl mai ții minte pe Teo Păcurar, bărbatul care a format o relație cu Andreea Bălan, când artista avea doar 20 de ani? Cei doi au fost logodiți atunci, însă drumurile lor s-au separat rapid, după doi ani. Fostul partener al concurentei de la „America Express” este împlinit, în prezent. Este căsătorit și are trei copii. Iată detaliile mai jos, în articol.

Andreea Bălan a trăit o relație pasională cu Teo Păcurar, fost compozitor. Cei doi au fost logodiți când artista avea doar 20 de ani. Relația lor s-a încheiat în anul 2006, după doar doi ani. A existat un motiv serios al separării. Mai cu seamă, Andreea Bălan dorea să își continue cariera artistică, pe când bărbatul voia să se stabilească la Bistrița, departe de lumina reflectoarelor.

Vezi și ACUZAȚII DE „BLAT” LA ANTENA 1! S-A LĂSAT CU SCANDAL DUPĂ CE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU A FOST ELIMINAT DIN FINALA AMERICA EXPRESS: „ANDREEA BĂLAN A TRIȘAT!”

Citește și PE CE DATĂ ÎNCEPE SEZONUL 2 AL AMERICA EXPRESS DE LA ANTENA 1, DE FAPT. E MAI DEVREME DECÂT NE-AM FI AȘTEPTAT. ANDREEA BĂLAN A DAT DIN CASĂ, FĂRĂ SĂ VREA

Teo Păcurar, bărbatul care a fost logodit cu Andreea Bălan, este împlinit

La un an distanță de la separare, bărbatul își refăcea viața alături de Cristina, cea care i-a devenit, ulterior, soție. În prezent, Teo Păcurar este un bărbat împlinit. Este căsătorit, iar în anul 2020 a devenit tătic pentru a treia oară. Teo Păcurar și soția lui au împreună două fetițe și un băiețel.

Deși s-au separat de foarte mult timp, Teo Păcurar și Andreea Bălan au păstrat legătura. În cadrul unui interviu, cântăreața mărturisea că visurile pe care le aveau, la momentul respectiv, nu s-au întrepătruns, motiv pentru care au fost nevoiți să se separe. Ea își dorea continuarea carierei, iar Teo Păcurar dorea să se mute la Bistrița, pentru a-și întemeia o familie. În prezent, Teo s-a transformat și pe partea profesională. La început a fost compozitor, iar acum face parte din lumea afacerilor, fiind directorul unei companii.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”, spunea Andreea Bălan, în urmă cu mult timp.

Vezi și ANDREEA BĂLAN, DINCOLO DE SUCCES! CUM A REUȘIT SĂ TREACĂ PESTE TOATE GREUTĂȚILE VIEȚII: „DACĂ MI SE ÎNCHIDE O UȘĂ, INTRU PE GEAM”

Sursă foto: Facebook