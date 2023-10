Din ce face bani, de fapt, fratele lui Smiley. Filip s-a căsătorit în acest an și se ocupă de firma HaHaHa Production

Filip Maria (33 de ani) este fratele lui Smiley, cei doi având o relație sudată, peste care nimeni nu poate trece. Deși este mezinul familiei, i-a luat-o înainte artistului și s-a căsătorit primul cu aleasa inimii, Mariana. Cei doi au avut cununia civilă la începutul acestui an, iar cântărețul și Gina Pistol le-au fost alături în ziua cea mare. Cu ce se ocupă, de fapt, fratele vedetei de la Pro TV?

Filip Maria este fratele mai mic al lui Smiley. Cei doi au o relație foarte apropiată și niciodată nu au lăsat pe nimeni să intervină între ei. Deși este mezinul familiei, tânărul afacerist și-a pus pirostriile primul și i-a luat-o înainte fratelui mai mare. Filip Maria s-a cununat civil cu Mariana, aleasa inimii, la începutul acestui an. Femeia este o antreprenoare de succes, are o firmă de catering care livrează, în special, pentru corporații. Putem spune că se pricepe la afaceri la fel de bine ca soțul ei.

Filip Maria, managerul casei de producții HaHaHa Production

Filip a absolvit Liceul Zinca Golescu din Pitești și Universitatea Tehnică de Construcții București, Construcții Civile Industriale și Agricole. Este manager general al casei de producții HaHaHa Production, deținută de Smiley. El ocupă această funcție din 2015 și pare că lucrurile merg ca pe roate. A transformat-o într-o afacere profitabilă, de unde tinerii talentați ies direct artiști și scot hit-uri pe bandă rulantă.

“Înainte să vin la HaHaHa Production credeam că lucrurile sunt mai simple și mai clare. Nu îmi puteam imagina dinamica acestei companii privind din afară. Acum 3 ani aveam doar 8 angajați în timp ce în 2018 am ajuns la 26 angajați.

Odată ce am înțeles cum funcționează lucrurile, am implementat o structură de departamente funcționale creând mai multă ordine în organizație. Cred că a fost prima și cea mai importantă măsură, deoarece compania se afla deja la un nivel la care avea nevoie de asta și astfel am reușit să creștem an de an”, povestea Filip, pentru Capital.

Ce spunea Smiley despre Filip

Smiley are foarte mare încredere în fratele său mai mic, tocmai din acest motiv i-a lăsat pe mână compania HaHaHa Production. Filip s-a descurcat de minune cu acest proiect și a scos tot ce-a fost mai bun din el.

“Eu cred foarte mult în Filip și în viziunea lui asupra companiei HaHaHa Production. Studiază foarte mult, proiectează, face strategii, experimentează, aduce plusul de rațiune necesară într-o muncă artistică. Suntem diferiți, el vorbește de profitabilitate, eu o mixez mereu cu creativitate și cred că suntem pe drumul cel bun, ne completăm perfect și îi mulțumesc pentru asta. Mă bucur că și piața industriilor creative i-a sesizat și premiat aportul”, mărturisea Smiley într-un interviu acordat pentru Pro TV.