Din ce trăiește Victor Slav, după ce și-a închis cele două afaceri pe care le avea: ”Am pierdut mulți bani”

Victor Slav (42 de ani) a trecut printr-o perioadă grea, cel puțin din punct de vedere financiar. Fostul prezentator TV a vorbit despre cele două afaceri pe care le-a avut, dar și despre modul în care își câștigă existența în prezent. Iată ce a spus fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Și vremurile grele l-au acaparat pe Victor Slav, cel puțin în perioada pandemiei. Fostul prezentator TV a fost pus în situația de a renunța la una dintre afacerile sale de suflet, și anume o cafenea. Pentru că business-ul nu mai funcționa, fostul soț al Biancă Drăgușanu s-a aflat în situația de a-l închide.

„Nu a fost nevoie doar de curaj, ci și de puțină nebunie. A fost un vis pe care am dorit să mi-l îndeplinesc și am reușit. Este o perioadă foarte, foarte grea, HoReCa este o industrie greu încercată, și nu numai, dar «bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război»”, mărturisea Victor.

Victor Slav are contracte de imagine

Totuși, de-a lungul timpului, Victor Slav a pierdut mai mulți bani decât ar fi sperat. Fostul „Vultur” a mai avut o afacere cu Anda Adam, și anume o florărie. Deși business-ul a funcționat o bună perioadă, luase decizia de a-l extinde, însă nu s-a dovedit a fi una bună. Nu ar fi trebuit să implementeze ideea de expansiune a business-ului, mărturisește el. Motiv pentru care a fost nevoit să îi tragă obloanele.

„De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a mai spus fostul soț al Biancăi, pentru Viva.

Acum, însă, Victor Slav își câștigă existența în urma contractelor de imagine pe care le are. Chiar dacă nu mai are, cel puțin în prezent, proiecte în televiziune, bărbatul reușește să încaseze sume frumușele.

Sursă foto: captură video, Instagram