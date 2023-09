Din păcate, Gabriela Cristea a pierdut lupta cu boala. De ce suferă prezentatoarea emisiunii „Mireasă – capriciile iubirii”

În urmă cu ani buni, Gabriela Cristea a mărturisit că se confruntă cu probleme hormonale. La vremea aceea, prezentatoarea TV a spus faptul că a fost nevoită chiar să renunțe la aparițiile pe micile ecrane, pentru a se putea preocupa de starea sa de sănătate.

De mai bine de 30 de ani, românii o văd la televizor, dar puțini sunt cei care știu că în spatele carierei și succesului său, se ascunde o adevărată dramă. Orele petrecute pe platourile de filmare, stresul, lipsa timpului pentru propria-i persoană, i-au adus mai mult rău decât bine soției lui Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a recunoscut că are probleme de sănătate

Din diferite cauze, Gabriela Cristea s-a ales cu probleme hormonale care au adus-o în cabinetul medicului endocrinolog. Spre norocul său, a ajuns la timp pentru a putea remedia situația, dar valorile care s-au văzut pe fișa de analize par să fie motivul pentru care pierduse lupta cu kilogramele în plus.

„Pot să spun că am fost un caz fericit. Spre norocul meu, am descoperit că tind să dezvolt aceste probleme chiar când s-a declanșat boala. Le puneam pe seama oboselii și a stresului. Mi-am făcut analizele și factorii endocrini și totul a fost în regulă. Mi-am refăcut analizele după trei luni și am descoperit că sunt peste parametrii normali, cu puțin, dar eram. Am ajuns la medic exact când trebuia”, a povestit Gabriela Cristea, în anul 2016, la Teo Show.

Hotărâtă să ajungă la 50 de kilograme

La începutul anului 2023, Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că s-a apucat serios de slăbit. După sarcină și un stil de viață solicitant, vedeta a acumulat câteva kilograme în plus cu care nu se simte confortabil. Ca urmare, vedeta a decis să slăbească, adoptând un regim alimentar destul de stric.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot. De dimineață mă gândesc și până seara îmi trece. M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am și reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme”, spunea soția lui Tavi Clonda pe rețelele de socializare.

Până la acest moment, prezentatoarea de la Mireasa-capriciile iubirii nu a transmis dacă a și reușit să ajungă la greutatea la care visa.

