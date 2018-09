Dinamo i-a prezentat pe Subotic și Mezague!

Dinamo București i-a prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă pe ultimii doi jucători transferați. Atacantul Danijel Subotic și fundașul central Teddy Mezague, au fost prezentați oficial de directorul general al FC Dinamo București, Ionel Dănciulescu.

Oficialul „câinilor” a declarat că cei doi jucători au fost transferați la solocitarea antrenorului Florin Bratu.

„Subotic şi Mezague sunt doi jucători veniţi pe două posturi pe care Florin le-a solicitat. Sunt convins că Subotic şi Mezague ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele şi sper să aibă un sezon foarte bun. Cred că sunt ultimele transferuri, nu ştiu dacă se mai poate întâmpla ceva în perioada imediat următoare”, a declarat Ionel Dănciulescu.

Atacantul Danijel Subotic a declarat că pentru el este un avataj că antrenorul lui Dinamo a fost atacant pentru că înțelege mult mai ușor sarcinile pe care le va avea de îndeplinit.

„Am ales să vin la Dinamo pentru că este unul din cluburile cele mai mari din România. Pe lângă Steaua, Dinamo e cel mai mare club din România. Când am auzit că cei de la Dinamo sunt interesaţi de mine am spus imediat să-mi trimită biletul, că sunt pregătit şi vreau să vin aici, să joc şi să arăt ce pot. Ultimul an a fost foarte greu pentru mine şi îi mulţumesc clubului Dinamo că are încredere în mine şi mi-a oferit posibilitatea să arăt ce pot şi ce fel de jucător sunt de fapt. Cred că eu sunt atacantul de care are Dinamo nevoie. Am venit aici să mă bat pentru titlu, nu am venit să intrăm în primele şase. Eu zic că Dinamo e un club care trebuie să se bată în fiecare an pentru titlu. Fotbalul în România nu e slab deloc, e foarte tehnic. Când mă uit la fotbalul din România mi se pare că mă uit ca în Spania. Îmi place jocul ăsta. Sunt pregătit să intru titular, am venit aici să joc. 31 este numărul meu norocos, e şi ziua mea de naştere, 31 ianuarie, şi am început să joc cu numărul acesta şi nu l-am mai schimbat deloc. Pentru mine e important că Mister a fost şi el atacant. Şi directorul nostru, Dănciulescu, a fost atacant şi nu am cum să nu învăţ pe lângă ei, nu am cum să nu joc bine”, a declarat Danijel Subotic.

La rândul său fundașul central Teddy Mezague a declarat la prezentarea oficială că înainte de a semna cu Dinamo s-a consultat cu Rotariu și Palic.

„Am discutat cu Rotariu şi cu Palic, ambii mi-au spus multe lucruri bune despre club, astfel că prima mea impresie este bună. Dinamo este un club foarte mare din România, sunt încantat că sunt aici. Mă simt bine aici. Nu cred că sunt pregătit să joc acum, voi face tot ce pot ca să fiu apt cât mai curând. Am vorbit şi cu Mircea Rednic despre ţară şi despre stilul de fotbal din România, mi-a spus că este diferit de fotbalul din Belgia. Acum va trebui să-mi adaptez jocul la fotbalul românesc”, a adăugat Teddy Mezague.