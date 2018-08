Dinamo ia 500.000 de euro pe May Mahlangu de la Ludogorets!

Formația FC Dinamo București și PFC Ludogorets Razgrad au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucătorului May Mahlangu la campioana Bulgariei pentru suma de 500 mii de euro!

Transferat la clubul din Ștefan cel Mare în urmă cu doi ani, May Mahlangu, jucător de 29 de ani, a adunat 72 de meciuri și a înscris trei goluri pentru Dinamo în toate competițiile (62/3 în Liga 1, 4/- în Cupa României, 3/1 în Cupa Ligii și 2/- în Europa League).

„FC Dinamo București îi mulțumește lui May Mahlangu pentru evoluțiile în tricoul alb-roșu și îi urează mult succes la noua sa echipă!”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

În vârstă de 29 de ani, May Mahlangu a câștigat un trofeu cu Dinamo, Cupa Ligii în 2017.

Component al primei reprezentative a Africii de Sud, May Mahlangu și-a început cariera europeană în Suedia la IFK Hässleholm (2008-2009) și a mai evoluat pentru Helsingborg (2009-2013), IFK Göteborg (2014), Konyaspor (2014-2015), St. Truiden (2015-2016) și FC Dinamo București (2016-2018).

„Vă spun în premieră că negocierile pentru Mahlangu sunt de două săptămâni. Oferta a fost inițial respinsă pentru că discutam cu jucătorul pentru prelungirea contractului. La Dinamo începând de acum lucrurile sunt clare. Toți jucătorii aflați în ultimul an de contract și cărora le facem o ofertă și cu care nu ne înțelegem, sunt de vânzare. Nu vrem să repetăm greșelile trecutului. De exemplu Nemec, sau Gnohere. Am refuzat întâi un milion și după aia a intrat în ultimele 6 luni de contract și a plecat pe o sumă mult mai mică. Poate în locul lui May o să vină un jucător de valoare similară, vom vedea” a declarat Alexandru David, președintele formației Dinamo.

Noua echipă a fostului dinamovist, Ludogorets Razgrad are 7 titluri consecutive câștigate în Bulgaria. Echipa la care evoluează internaționalii români Cosmin Moți, Dragoș Grigore și Claudiu Keșeru domină autoritar, din 2011, campionatul din Bulgaria.