Dinu Maxer nu mai ascunde nimic, într-un interviu de excepție pentru CANCAN.RO O împacă pe Deea? ”Se va întâmpla peste…”

La câteva luni de la divorțul de Deea și la doar câteva zile de când fosta sa soție s-a afișat în compania noului iubit, Dinu Maxer a vorbit în premieră pentru CANCAN.RO, într-un interviu amplu, despre motivele separării, despre cele două tentative de a se împăca de când au depus actele la notar, dar și despre ce calități trebuie să îndeplinească femeia alături de care va încerca să-și reface viața.

Viața lui Dinu Maxer se derulează ca într-un roman care, potrivit mărturisirilor sale, devine din ce în ce mai palpitant. Un roman pe care ar dori să-l înceapă cu finalul căsătoriei lui cu Deea, mama copiilor săi, tras parcă la indigo cu cel al părinților săi, pe când artistul era în clasa a cincea, având aceeași vârstă pe care o are acum și fiul său, Andreas.

„ A lupta pentru un cuplu care era toxic pentru copii însemna ceva inutil”

CANCAN.RO: Ne aflăm la lansarea unei cărți. Și tu, ai avea atâtea de spus…

Dinu Maxer: Într-adevăr, viața mea e un roman și se demonstrează a fi din ce în ce mai palpitant. Dar, ar trebui scris la un moment dat.. Eu aș începe cu finalul, cu trecutul recent. Și să fac trimiteri și mai în trecut, gen.. Băiețelul meu era în semestrul 1 când părinii lui au divorțat. Și eu eram tot în clasa a cincea, semestrul 1 când ai mei au divorțat.

CANCAN.RO: Ție ți-a fost mai bine după divorțul părinților tăi?

Dinu Maxer: Da, mie mi-a fost mai bine. Și lui Andreas îi e mai bine. A lupta pentru un cuplu care era toxic pentru copii însemna ceva inutil. Am înțeles treptat, am acceptat, iar acum pot să zâmbesc.

„Eu am reușit să mă reîndrăgostesc de ea”

CANCAN.RO: Cine a spus „gata” primul?

Dinu Maxer: Semnalul de alarmă l-a tras Deea în august, anul trecut. Moment în care și eu am realizat că sunt în aceeași situație. Eram, cum zice și piesa cea nouă, colegi de apartament. După aceea, a urmat o perioadă în care am încercat să ne agățăm unul de altul, și a fost un moment în care eu am reușit să mă reîndrăgostesc de ea.

CANCAN.RO: Și, nu a fost reciproc?

Dinu Maxer: Ți-ai răspuns la întrebare…

CANCAN.RO: Ce a dus la acest statut de „colegi de apartament”…

Dinu Maxer: E simplu, 17 ani și jumătate, pandemia, faptul că noi am fost tot timpul împreună. Noi nu am trait doar 17 ani împreună, ci 34 de ani, pentru că noi nu am avut acele perioade cu soțul și soția separate, la serviciu. Noi am stat tot timpul împreună și, psihologic gândind, consider că am trăit dublu. Căsătoria noastră a durat 34 de ani. A fost momentul în care ne-am droit fiecare altceva. A fost mai greu pentru mine să accept, dar treptat mi-am dat seama că a fost bine pentru amândoi.

CANCAN.RO: E posibil ca această pauză să vă readucă împreună?

Dinu Maxer: În momentul ăsta, pot spune sigur, nu. Ce se va întâmpla peste doi ani, habar nu am.

„ Au existat și două tentative de împăcare, nereușite”

CANCAN.RO: Ce părere ai despre noul iubit al Deei?

Dinu Maxer: Nu cred că e treaba mea. Relația ei a intervenit după divorțul nostru, așa cum și eu pe Ada, am cunoscut-o la o zi după divorț. Oricum, trebuie spus și menționat că noi am avut timp 30 de zile de când am depus actele, până să le semnăm, la notar. O perioadă care a fost deja una de separare. Deea s-a mutat, și eram aproape ca și despărțiți. Într-adevăr, au existat și două tentative de împăcare, nereușite. Faptul că fiecare după divorț au luat-o pe altă parte nu a fost prea repede.

CANCAN.RO: În cele 30 de zile, în care ați încercat să vă împăcați, ce nu a mers?

Dinu Maxer: Ne-am întors la ce eram înainte, certuri din orice, tensiuni inutile și o stare toxică pentru copii.

De la ce începeau certurile

CANCAN.RO: De la ce începeau aceste certuri?

Dinu Maxer: Îmi amintesc că primele certuri porneau de la cum îl îmbrăca pe Andreas. Lucruri ce poate pentru voi sunt aberante, pentru noi erau importante. În popor e cunoscut lucrul acesta. În momentul în care un cuplu a început să se certe din orice este sortit despărțirii. Și asta o știu de la mama și, culmea, de la cealaltă relație a mea celebră (n.r cu Nicoleta Luciu). Și mi-a spus, atunci. „Vă certați prea des, nu cred că o să mai stați prea mult împreună. Aveți grijă”. Și așa a fost.

CANCAN.RO: În prezent, ești îndrăgostit?

Dinu Maxer: Nu, nu sunt îndrăgostit. Am avut o relație de o lună de zile, pe care am încercat să o fac să meargă. Nu-mi plac relațiile scurte, pasagere. Îți pot spune că de două săptămâni sunt singur. Într-adevăr, mă aflu în compania unei actrițe foarte talentate, care a avut succes la iUmor. E vorba de Magdalena Chihaia, dar cu care eu nu formez un cuplu. Ea este în momentul acesta profesoara mea de bachata. Prin ea am intrat în lumea salsa din România, unde trebuie să recunosc am găsit o altfel de atmosferă și mi-a plăcut foarte mult. Și o să te șochez. În două săptămâni plec în Bulgaria la un festival, în patru săptămâni s-ar putea în Dubai. Dar iată, peste două săptămâni nu merg cu Magdalena. Nu avem nicio relație. Așa cum mi-am asumat-o pe cea cu Ada, așa aș fi făcut și acum. Sunt un om liber.

Cum a decurs întâlnirea cu iubitul Deei

CANCAN.RO: De ce nu a mers relația cu Ada?

Dinu Maxer: În momentul în care ai o relație de lungă durată și intri într-o alta, imediat, presupun că e greu să nu o compari, ești format într-un fel. Nu suport femeile care fumează, la mine se fumează pe terasă, niciodată n-am acceptat să se fumeze în casă. Am dat doar un exemplu. Nu am putut să ne acomodăm unul cu altul.

CANCAN.RO: Nu te-ai întâlnit niciodată cu Deea și cu iubitul ei? Stați în același bloc…

Dinu Maxer: În trei ne-am întâlnit doar la un eveniment unde eu și Deea am prezentat. Am cântat și eu două piese, a cântat și ea. A venit însoțită de Robert. L-am cunoscut, am dat noroc. Nu am nimic cu el. Atâta timp cât capitolul l-am încheiat, totul e în regulă.

CANCAN.RO: De când v-ați despărțit, vă mai certați?

Dinu Maxer: Evident că ne-am mai certat, dar acum nu. Când nu mai există acele motive. Ne înțelegem mult mai bine ca înainte de divorț.

Ce gen de femeie n-ar accepta lângă el

CANCAN.RO: Ce calități trebuie să aibă femeia alături de care să-ți dorești să-ți reface viața?

Dinu Maxer: Sunt foarte pretențios, am anumite standarde. Va fi foarte greu, dar sunt optimist. Evident, țin mult la aspectul fizic. Și eu mă respect, chiar dacă am o anumită vârstă. Nu o să accept o femeie care să ia în greutate, o femeie care să fumeze lângă mine pe o perioadă lungă, o femeie care nu are un job. Nu sunt genul care să întrețin femeile. Mie îmi plac femeile de casă. Să știe să gătească, eu nu gătesc. E o altă calitate pe care ar trebui să o împlinească.

CANCAN.RO: Ai atracții către brunete?

Dinu Maxer: Dacă mă uit în urmă, prietenele, respectiv soția mea au fost brunete, cu ochi căprui și corp de barbie. Dar s-ar putea ca viața să mă surprindă.

