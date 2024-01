Dinu Maxer rupe tăcerea, la șase luni de la reunirea trupei AXXA: ”E ultimul glonț!”

La mai bine de jumătate de an de când s-a reunit, trupa AXXA își joacă ultima carte. Mai precis, lansarea unei piese noi, care reprezintă o ultimă șansă între a fi sau a nu mai fi pe scena muzicală autohtonă, potrivit mărturirisilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO de Dinu Maxer. Artistul ne-a mai spus că trupa nu a mai avut niciun concert din vară.

La 20 de ani de când s-a desfințat, trupa AXXA își anunța relansarea cu mare fast. Cei patru băieți, Dinu Maxer, Adrian Filip, Mihai Onilă și Sorin Raia, ce făceau furori în urmă cu ani buni, deveniți adulți în toată firea, mult schimbați, au răspuns toți prezent provocării lansate de colegul lor, Dinu Maxer. Cu un look nou, toți au sperat să dea din nou lovitura.

„N-am mai avut concerte cu AXXA din vară”

Doar că „socoteala de acasă” nu s-a potrivit cu cea din târg. Trupa nu a avut niciun concert, din vară. Iar în prezent, își joacă ultima carte, prin lansarea unei noi piese, care le-ar putea readuce succesul de odinioară.

Recunoaște acest lucru chiar Dinu Maxer, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„N-am mai avut concerte cu AXXA din vară. Au fost discuții, dar nu s-au concretizat. Și noi am ridicat piciorul de pe acceleratie, ne-am ocupat timpul și cu școala de arte pe care eu și Adi am deschis-o”, ne-a spus Dinu Maxer.

„E ultimul glonț, între a fi sau a nu mai fi”

De asemenea, artistul ne-a dezvăluit și care este motivul, nicidecum unul financiar, pentru care a refăcut trupa AXXA.

„Am refăcut AXXA nu ca să supraviețuim din ea. Fiecare face și altceva. Am relansat-o din nostalgie. Eu am crezut în ea datorită noului look cu pălării și a acestei piese noi. E ultimul glonț, între a fi sau a nu mai fi. Să sperăm că o să fie bine. Personal, simt că piesa 40 de ani pe care o vom lansa va fi un mic hit.

În acest moment, pe cont propriu îmi merge mai bine. Și nu doar mie. Trupa are însă nevoie de un hit tare. Lumea consideră că n-a fost suficient să venim iar cu Marea te cheamă, ci cu ceva mai serios.

Trebuia să tragem sâmbătă noul clip dar îl amânăm, ca au apărut noi date. Va fi unul în care punem accent și pe mișcarea scenică. Vom avea patru dansatoare de cabaret”, a adăuga Dinu Maxer.

