Directorului INFP, anunț înfiorător! România va avea: “o grupare de cutremure mari”

“Suntem într-o perioadă mai liniștită, asta este clar. Începând cu anul 1987, nu au mai fost cutremure peste 7 și această perioadă se poate prelungi. (…) vom avea însă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat și cutremure mari și s-ar putea chiar o grupare de cutremure mari. Situația este destul de complexă. Ideea de ciclu trebuie înțeleasă într-un mod mult mai complex”, a declarat Mircea Radulian în cadrul unei emisiuni de la Antena3.

De la începutul acestui an, în judeţele Vrancea şi Buzău s-au mai produs 11 cutremure cu magnitudinea de peste 3 grade, cel mai puternic, de 4,4 grade, fiind înregistrat în 9 ianuarie, în judeţul Buzău. Vă reamintim că cel mai mare de de anul trecut, pe 28 octombrie în judeţul Buzău şi a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter. Undele seismice s-au simțit puternic și la București, iar în unele zone ale orașului s-au înregistrat pagube.

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.