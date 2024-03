Disney Plus vrea să detroneze Netflix și HBO cu producțiile lansate în martie. Ce filme a pregătit colosul american

În luna martie, iar Disney Plus a pregătit o listă interesantă de filme și emisiuni TV care vor putea fi disponibile pe platforma de streaming. Colosul american are de gând să detroneze concurența – Netflix și HBO.

După premiera de pe 7 februarie – The Marvels, o continuare a filmului Captain Marvel (2019), când Brie Larson își reia rolul lui Carol Danvers (aka Captain Marvel), abonații Disney Plus au așteptat cu nerăbdare și cel de-al treilea și ultimul sezon din Star Wars: The Bad Batch – care a avut lansarea primelor trei episoade pe 21 februarie. Ultimul sezon urmărește lupta Clone Force 99 pentru a supraviețui Imperiului nou format, în timp ce serialul ajunge la un film epic.

Disney Plus vrea să detroneze Netflix și HBO cu noile producții din februarie și martie

Tot în luna februarie a avut loc premiera filmului Genius: MLK/X, cel mai recent episod din franciza Genius de la Nat Geo despre Martin Luther King Jr. și Malcolm X. Mai sunt disponibile și Marvel’s Spidey and his Amazing Friends și Moon Girl and Devil Dinosaur, precum și debutul filmului Self de la Pixar, o animație stop-motion care prezintă o păpușă de lemn care vrea cu disperare să se integreze.

De pe stadioane și din cinematografe, Taylor Swift aduce acum turneul care a făcut istorie pe micul ecran. „Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)” va fi difuzat pe Disney+ începând cu 15 martie, prezentând pentru prima dată piesa „Cardigan” în întregime și alte patru melodii acustice. Fie că vedeți Eras Tour pentru prima sau a 15-a oară, versiunea Disney+ oferă o nouă experiență de vizionare.

De asemenea, în luna martie puteți urmări noi episoade din „Star Wars: The Bad Batch”, alături de premiera emisiunii „Queens” de la National Geographic, o serie documentară narată de Angela Bassett care prezintă cele mai sălbatice locuri de pe planetă care găzduiesc lideri puternici. La sfârșitul lunii, noul serial „Renegade Nell” va avea premiera pe streamer, cu Louisa Harland în rolul personajului titular, care devine în mod neașteptat cea mai notorie nelegiuită din Anglia secolului al XVIII-lea.