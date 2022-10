Distrusă de durere, soţia lui Alexandru Arşinel a avut nevoie de sprijinul familiei în timpul slujbei. Detalii tulburătoare

Este o zi grea pentru familia lui Alexandru Arşinel. Regretatul actor îşi va dormi somnul de veci la cimitirul Bellu. Într-un scaun cu rotile, soţia maestrului a participat la slujba de înmormântare alături de copiii săi. Distrusă de durere, în biserică, Marilena Arşinel a avut nevoie de sprijinul familiei. CANCAN.RO vă prezintă detalii tulburătoare.

Marilena Arşinel a ajuns la biserica cimitirului Bellu, înainte ca slujba să înceapă, îmbrăcată toată în negru și cu o pălărie de aceeași culoare pe cap. Cu o privire pierdută, cea care i-a fost parteneră maestrului mai bine de 54 de ani era vizibil marcată de pierderea jumătăţii sale.

Pe tot parcursul slujbei, Marilena Arşinel a fost înconjurată de apropiaţi. La un moment dat însă, impactată de emoţia evenimentului, femeia a avut o criză de tuse foarte puternică, iar membrii familiei s-au speriat. Copiii s-au strâns în jurul său, însă din fericire nu s-a întâmplat nimic mai mult.

Marilena Arşinel nu s-a îndepărtat nici un moment de sicriul soţului său, iar pe tot parcursul slujbei l-a privit pentru ultima dată.

Cum şi-a cunoscut Alexandru Arşinel soţia

În cartea „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, marele actor a vorbit despre episodul comic prin care a reușit să-și cucerească soția. Cei doi s-au cunoscut în anul 1966, la ștrandul Tineretului.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, extras din cartea lui Alexandru Arșinel.

Actorul a fost zgârcit în declarații privitoare la soția sa. Mulți fani credeau că Alexandru Arșinel ar avea, de fapt, o relație cu colega sa de scenă, Stela Popescu, dar Marilena a fost „semnul dumnezeiesc” din viața maestrului teatrului românesc.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, spunea maestrul teatrului românesc despre soția sa.